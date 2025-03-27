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Общество

Земля прошла пик космической бури

глобус, Земля, магнитная буря, фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2025 16:19 Фото: pexels
Земля пережила пик мощной магнитной бури. Уже скоро колебания поля придут в спокойствие. Об этом заявил специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус, сообщает Zakon.kz.

По его словам, окончательно геомагнитное поле вернется в спокойное состояние в ночь на субботу (29 марта).

"Однако пик возмущений, скорее всего, уже пройден, и большую часть времени геомагнитное поле будет находиться в слабовозмущенном состоянии", – написал Леус 27 марта в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram/weather_from_chief

Также синоптик обозначил, что вероятность формирования слабых магнитных бурь 27 марта оценивается в 50%, в пятницу (28 марта) – в 36%.

В заключительной части он добавил, что причиной роста возмущений геомагнитного поля в очередной раз стало попадание Земли в поток быстрого, плотного и высокотемпературного солнечного ветра, проистекающего из масштабной корональной дыры на Солнце.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2025 16:19
Магнитная буря накрыла Землю

23 марта сообщалось, что самая мощная с начала года магнитная буря началась на Земле.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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