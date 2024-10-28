Выплаты из ГФСС в завышенном размере: что важно знать казахстанцам

В Государственном фонде социального страхования (ГФСС) усилили контроль при назначении выплат казахстанцам. Почему – рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) РК, сообщает Zakon.kz.

Как отметил пресс-секретарь – официальный представитель МТСЗН РК Мадияр Уакпаев, Государственным фондом социального страхования в этом году выявлено более 1,4 тыс. индивидуальных предпринимателей, применяющих различные схемы для "получения социальных выплат в завышенном размере".

"Фондом ведется планомерная работа по недопущению нецелевого расходования средств, предусмотренных на выплаты гражданам. Проверки проводятся во всех регионах Казахстана. По ряду ИП, у которых выявлены различные нарушения, материалы уже переданы в правоохранительные органы. Также в рамках действующего законодательства усилен контроль за рассмотрением документов по вновь обратившимся заявителям", – озвучил он сегодня, 28 октября 2024 года.

Пресс-секретарь подчеркнул, что данные мероприятия направлены на пресечение и недопущение неправомерных действий.

"Министерство труда и социальной защиты населения гарантирует справедливые соцвыплаты всем участникам системы обязательного социального страхования в соответствии с их реальными доходами, с которых делались отчисления в ГФСС, и стажем участия в системе. Напоминаем, что за мошеннические действия законодательством предусмотрена уголовная ответственность", – заключил Мадияр Уакпаев.

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