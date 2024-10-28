Казахстанцы могут получить крупный бонус за хранение документов советских времен – фейк

В Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана сегодня, 28 октября 2024 года, прокомментировали рассылку о бонусах за хранение документов советских времен, сообщает Zakon.kz.

Как пишет stopfake.kz, рассылка с изображением документа времен СССР появилась в Казнете. В ней говорится, что якобы те граждане, у кого сохранились такие документы, могут получить крупный бонус.

Фото: stopfake.kz

В Минтруда Казахстана подчеркнули, что "все социальные выплаты регламентированы Социальным кодексом РК".

"Такого вида выплат не существует!" – подчеркнули корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе МТСЗН РК.

Также ведомство обратилось к казахстанцам с призывом и предупреждением:

"Призываем граждан доверять информации только из достоверных источников и не поддаваться на провокации мошенников. Распространение заведомо ложной информации карается по закону".

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