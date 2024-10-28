ЧП в атырауском ТРЦ: последняя проверка на пожарную безопасность проводилась пять лет назад

Из-за действующего моратория, направленного на поддержку развития малого и среднего бизнеса, последняя проверка на пожарную безопасность в ТРЦ Baizaar проводилась в 2019 году, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Со слов начальника РГУ "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ" ДЧС Атырауской области Асета Сердалина, последняя проверка на пожарную безопасность в ТРЦ "Baizaar" проводилась в 2019 году.

"Из-за действующего моратория на проверки в рамках мер поддержки бизнеса, в 2019 году нам удалось автоматически проверить лишь 5% предпринимателей. В результате несколько арендаторов были наказаны", – отметил он.

По словам юриста ТОО "BAIZAAR MALL" Руслана Избасарова, сейчас начата экспертиза, параллельно будут идти восстановительные работы здания.

"В результате вчерашнего пожара пострадал лишь один предприниматель – это магазин "Детский мир", где и возникло возгорание. Остальные – затоплены при тушении пожара. Пока размер нанесенного ущерба неясен. Проводится оценка. Также неизвестно, есть ли у пострадавшего предпринимателя страховка, так как учредитель находится в России. С нашей стороны, мы освобождаем всех арендаторов ТРЦ "Baizaar" от выплат за период простоя", – сообщил Руслан Избасаров.

Вчера, 27 октября, примерно в 18:35 в торгово-развлекательном центре Baizaar вспыхнул пожар. Силами ДЧС Атырауской области было эвакуировано 80 человек, в том числе 45 детей.

После стало известно, что 32-летняя беременная женщина из-за сильного задымления долго не могла найти выход, в результате ее доставили в областную больницу с отравлением угарным газом.

В 22:50 пожар был полностью ликвидирован.