ЧП в атырауском ТРЦ: последняя проверка на пожарную безопасность проводилась пять лет назад
Со слов начальника РГУ "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ" ДЧС Атырауской области Асета Сердалина, последняя проверка на пожарную безопасность в ТРЦ "Baizaar" проводилась в 2019 году.
"Из-за действующего моратория на проверки в рамках мер поддержки бизнеса, в 2019 году нам удалось автоматически проверить лишь 5% предпринимателей. В результате несколько арендаторов были наказаны", – отметил он.
По словам юриста ТОО "BAIZAAR MALL" Руслана Избасарова, сейчас начата экспертиза, параллельно будут идти восстановительные работы здания.
"В результате вчерашнего пожара пострадал лишь один предприниматель – это магазин "Детский мир", где и возникло возгорание. Остальные – затоплены при тушении пожара. Пока размер нанесенного ущерба неясен. Проводится оценка. Также неизвестно, есть ли у пострадавшего предпринимателя страховка, так как учредитель находится в России. С нашей стороны, мы освобождаем всех арендаторов ТРЦ "Baizaar" от выплат за период простоя", – сообщил Руслан Избасаров.
Вчера, 27 октября, примерно в 18:35 в торгово-развлекательном центре Baizaar вспыхнул пожар. Силами ДЧС Атырауской области было эвакуировано 80 человек, в том числе 45 детей.
После стало известно, что 32-летняя беременная женщина из-за сильного задымления долго не могла найти выход, в результате ее доставили в областную больницу с отравлением угарным газом.
В 22:50 пожар был полностью ликвидирован.
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