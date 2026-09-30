Приостановить проверки бизнеса на два года предложили депутаты

Депутат Ермеккали Юсупов 30 сентября 2026 года на пленарном заседании Курултая предложил ввести в Казахстане мораторий на проверки малого и среднего бизнеса сроком на один-два года, передает корреспондент Zakon.kz.

Депутат считает, что бизнес сегодня адаптируется к новым налоговым правилам, цифровизации государственных систем и изменениям в регулировании.

"Это требует дополнительных расходов, связанных с перестройкой бухгалтерского учета, бизнес-процессов и финансового планирования. Малый и средний бизнес создает новые рабочие места, а также расширяет налоговую базу, обеспечивая занятость значительной части граждан. Им должна быть предоставлена возможность работать, не опасаясь бесконечных проверок и административного давления. При этом государственный контроль должен осуществляться на основе риск-ориентированного подхода", – заявил он.

Ермеккали Юсупов отметил, что необходимо не беспокоить малый и средний бизнес, а направлять основные контрольные ресурсы на крупные объекты, которые действительно могут причинить значительный ущерб государству и обществу.

"Мы предлагаем ввести мораторий на проведение проверок субъектов малого и среднего бизнеса сроком на один-два года. Разумеется, за исключением проверок, связанных с угрозой жизни и здоровью граждан, авариями, чрезвычайными ситуациями и иными случаями, специально предусмотренными законом", – сказал депутат.

Помимо этого, Ермеккали Юсупов предлагает провести комплексный пересмотр регуляторных требований, предъявляемых к субъектам малого и среднего бизнеса, с целью исключения дублирующих, избыточных и необоснованных процедур.

Ранее депутат Курултая Бурихан Нурмухамедов предложил внедрить в Казахстане систему региональных показателей доступности жилья, основанную на реальных доходах и расходах семей.

