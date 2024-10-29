Парк подвижного состава в Казахстане изношен более чем наполовину

Министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев 29 октября на заседании в правительстве заявил, что планируется к концу 2024 года увеличить производство грузовых вагонов в четыре раза, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Канат Шарлапаев отметил, что в железнодорожном машиностроении налажено производство локомотивов по технологиям компаний Wabtec и Alstom, а также грузовых и пассажирских вагонов.



"На сегодняшний день предприятиями сектора произведено продукции на сумму 423 млрд тенге, рост в 1,5 раза. По итогам года ставим задачу обеспечить рост производства грузовых вагонов в четыре раза – до 2 000 единиц, пассажирских вагонов до 122 единиц и локомотивов до 128 единиц. В целом, железнодорожное машиностроение характеризуется огромным потенциалом для развития", – озвучил министр.

По его словам, в настоящее время общий парк подвижного состава составляет порядка 139 тысяч единиц. Средний износ – 55%.

"В этой связи, ведется работа по запуску новых проектов. В 2025 году запускается производство пассажирских вагонов на заводе "Штадлер Казахстан" мощностью 100 единиц в год. В текущем году компанией "ТексолТранс" началась реализация проекта по производству грузовых вагонов и цистерн мощностью 6 тысяч единиц в год. "Семипалатинский машиностроительный завод" ведет работу по организации производства полувагонов в количестве 600 единиц в год. Реализуется проект по созданию бандажного комплекса "Railcast Systems". Срок запуска 2025-2026 годы. В 2025 году "Востокмашзавод" планирует завершить модернизацию цеха № 10, что обеспечит импортозамещение среднего и крупного вагонного литья", – сказал он.

С его слов, в конце 2024 года планируется запустить завод по производству пружин в Костанайской области.

Ранее Министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев рассказал о планах увеличить объемы производства машиностроительной продукции в 2 раза к 2028 году.

