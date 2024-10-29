Промышленники Казахстана попросили разработать программу роботизации на производствах

Председатель правления Союза машиностроителей Казахстана Мейрам Пшембаев 29 октября 2024 года на заседании правительства Казахстана попросил разработать программу использования робототехнических комплексов в производстве, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Спикер считает, что Концепция развития промышленности 2023-2029 годы Агентства стратегического развития не охватывает все аспекты развития отрасли и даже может замедлить развитие.

"Одним из решений по активизации и более активному развитию отрасли машиностроения, я бы назвал это стратегической задачей, на наш взгляд, является повышение производительности труда путем внедрения промышленной роботизации. Так, в Казахстане производительность труда на одного работника составляет 22 тыс. долларов, тогда как в США, Ирландии, Норвегии, Швеции этот показатель приближается к 150 тыс. долларов", – сказал Мейрам Пшембаев.

Он отметил, что в реальном секторе экономики Казахстана привлечено и работает 6,9 млн человек.

"С учетом общего трудоспособного населения, конечно, у страны нет возможности задействовать большое количество людей для увеличения объема выпускаемой продукции при увеличении экономики в двукратном размере. В этой связи добиться более высокой производительности труда к 2029 году можно за счет использования робототехнических комплексов в производстве. Что наглядно показывает опыт стран с развитой экономикой. Например, в Сингапуре на 10 тыс. работников приходится 1 тыс. роботов, в Южной Корее – 800, Германии и Японии – по 400, тогда как в Казахстане – лишь семь роботов. Темпы внедрения робототехнических комплексов в производстве тоже низкие", – озвучил Мейрам Пшембаев.

По его словам, в 2023 году в Казахстане внедрено лишь 100 робототехнических комплексов, тогда как в Китае – 290 тыс.

"Эта тенденция в странах с развитой экономикой будет расти, так как роботизация, во-первых, нам позволила бы решить вопрос обеспечения кадрами, во-вторых, мы бы ушли от модернизации старого парка станков. Мы не выпускаем станки и оборудование, в то же время планируем потратить большие деньги на закуп. Зачем? Лучше наладить производство роботов и уйти сразу в четвертый-пятый передел. Не покупать станки, ставить роботы. Один робот заменяет пять-шесть человек, до 10. В этой связи просим более серьезно заняться этими вопросами и разработать программы внедрения роботизации", – сказал Мейрам Пшембаев.

Премьер-министр Олжас Бектенов подчеркнул, что полностью поддерживает роботизацию, и напомнил, что ранее давал такое поручение.

"Надо будет этот вопрос ускорить по разработке программы, предельно простой, понятной, без теоретизации. Она должна быть прикладная. Мы должны четко идти по внедрению роботизации. Чтобы мы не были постоянно в роли догоняющих, может быть, нам ускоренными темпами идти по замене традиционных станков и оборудования, переходить сразу на использование роботов. Понятно, что это непросто, но там надо в этом направлении работать и стремиться к этому", – заявил глава правительства.

Ранее министр промышленности и строительства Казахстана Канат Шарлапаев рассказал о планах увеличить объемы производства машиностроительной продукции в два раза к 2028 году.