Стоит ли казахстанцам опасаться роботизации производства

Министр труда и социальной защиты населения РК Светлана Жакупова на встрече с журналистами 1 ноября 2024 года рассказала, есть ли риски для рынка труда на фоне роботизации производства, сообщает Zakon.kz.

Светлана Жакупова отметила, что при роботизации будут созданы дополнительно восемь рабочих мест в смежных отраслях.

"Рисков, что люди останутся без работы, нет", – заверила министр.

Президент Центра развития трудовых ресурсов Даулет Аргандыков добавил, что речь идет больше не об автоматизации, а об усложнении трудовых функций и изменений, соответственно, требований к тем или иным профессиям.

"Вот например, те же беспилотники заменяют людей, но ими должны управлять операторы, кто-то должен их ремонтировать и так далее. Поэтому сильно не стоит бояться. Мы живем в этом мире. Ожидать, что в ближайшее время роботы заменят людей, не стоит", – резюмировал спикер.

Отметим, что 29 октября 2024 года председатель правления Союза машиностроителей Казахстана Мейрам Пшембаев попросил разработать программу использования робототехнических комплексов в производстве.