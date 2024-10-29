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Когда в Казахстане появится свой автомобиль

Автомобилестроение, машиностроение, машины, машиностроительная отрасль, работники, люди на производстве , фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2024 14:03 Фото: primeminister.kz
Министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев на пресс-конференции в правительстве 29 октября 2024 года ответил на вопрос представителей СМИ о том, когда появится казахстанский автомобиль, сообщает Zakon.kz.

Он считает, что взять дизайн и повесить на него бренд казахстанского автомобиля – вопрос 1,5-2 лет.

"Но это не будет то, о чем вы говорите. Сначала нужно научиться технически делать правильно базовые продукты, базовые компоненты, и потом из этого исходить. Самое главное – что и автомобильная индустрия сама эволюционирует, и поэтому активно занимаемся всякими материалами для батарейки. Я считаю, это более принципиальное направление развития", – заявил Канат Шарлапаев.

По его словам, предприятия, ориентированные только на внутренний рынок, наполовину успешны. Министр считает, что обязательно нужно экспортировать продукцию, и привел в пример производство кабельной продукции для авто.

"Все считают, что это недостаточно высокотехнологичное производство, а если вдуматься, то в машине более 2 км проводов, которые должны быть правильно сделаны, у них должны быть правильные соединения, у них самое главное – должен быть очень высокий контроль качества", – отметил Канат Шарлапаев.

Также он рассказал, что Казахстан в производстве некоторых автокомпонентов, например, аккумуляторов, стал частью глобальной цепочки поставок, и отечественная продукция успешно конкурирует в региональном масштабе.

"Прежде чем научиться бегать, нужно просто научиться ходить. Давайте постепенно будем учиться ходить. Давайте научимся производить, может быть, не самые сложные вещи, просто очень хорошо", – предложил Канат Шарлапаев.

Ранее министр пообещал пересесть с текущего служебного автомобиля на авто казахстанской сборки.

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