Как курс доллара отразится на стоимости жилья в Казахстане

Министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев на пресс-конференции в правительстве 3 декабря 2024 года ответил, что будет с рынком жилья в Казахстане на фоне укрепления доллара, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, в первую очередь государство будет принимать меры по обеспечению стабильности цен на социальное жилье.

"Здесь мы говорим о программах "Наурыз", "Отау", об арендном жилье по той цене, которую акимат будет приобретать на рынке. Здесь государство будет контролировать верхние границы цен, и изменений не ожидается по сравнению с предыдущим годом. Две большие фундаментальные причины: у нас порядка 70% строительных материалов – все-таки товары местного производства. То есть цемент, бетон – все казахстанское", – озвучил Канат Шарлапаев.

Он отметил, что в данном случае есть возможность ограничить верхний потолок цен в рамках соцпрограмм, и государство эту работу будет вести.

"Что касается частного рынка жилья, то здесь предложений достаточно много. Существует и жилье премиум-класса, и эконом-класса, и есть совсем уж дорогие квартиры. Здесь мы считаем, что будут действовать рыночные механизмы. Но мы опять исходим из того, что порядка 70% материалов – это материалы казахстанского производства. Когда мы говорим, то это базовая арматура, цемент, бетон. Все производится на месте, потому что невозможно привезти", – сказал Канат Шарлапаев.

По его мнению, здесь рыночный эффект может быть в целом ограничен из-за казахстанских материалов.

"Но, опять же, это рынок, и ничего исключать нельзя, потому что в некоторых сегментах рынка могут происходить изменения. Но это рыночная экономика. На каждый сегмент приобретаемого жилья есть свои покупатели. В данном случае каких-то прямых прогнозов давать сложно. Мы исходим из того, что государство в обязательном порядке будет сосредоточено только на контроле в секторе соцжилья", – заключил Канат Шарлапаев.

В конце ноября 2024 года курс тенге к доллару преодолел отметку в 500. В связи с этим в Нацбанке сделали заявление о причинах такой тенденции.

29 ноября глава финрегулятора Тимур Сулейменов дал казахстанцам несколько советов на фоне ситуации с курсом.

2 декабря в Нацбанке сообщили, что по итогам ноября курс тенге ослаб на 5%, до 512,52 тенге за доллар США.