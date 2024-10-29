Шарлапаев пообещал пересесть на авто казахстанской сборки

Министр промышленности и строительства Казахстана Канат Шарлапаев 29 октября 2024 года на брифинге в правительстве ответил, на какой машине он ездит, и прокомментировал переход на автомобиль казахстанской сборки, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты уточнили у министра, на каком автомобиле сегодня он приехал к зданию правительства.



"Мы неоднократно уже на этот вопрос отвечали, я вам еще раз отвечу – мой автомобиль предоставлен централизованным госорганом, всеми автомобилями у нас занимается управление делами президента и гаражом мне предоставлена машина. Это машина Kia", – озвучил он.

Он также отметил, что сборку автомобиля не знает, потому что он ее не выбирал.

"Машины предоставляются нам без нашего выбора. Этот вопрос, если честно, вы задаете мне четвертый или пятый раз. Я не знаю, в чем такое любопытство к автомобилям. Дадут мне какую машину, на той машине я и приеду", – подчеркнул Шарлапаев.

Помимо этого, журналисты отметили, что, как государственный чиновник, министр обязан продвигать отечественное производство.

"Ничего личного, но вы назначены министром в сентябре прошлого и ни разу не показали ни казахстанский автомобиль, ни пример о том, что у нас есть казахстанское производство. Почему вы не показываете, что made in Kazakhstan существует? Есть у вас патриотизм автомобильный? Почему бы вам не пересесть на авто, которое собирается в Казахстане, не приехать и не сказать – вот, ребята, покупайте, гордитесь", – озвучила журналист.

Шарлапаев ответил, что это очень хороший комментарий.

"Спасибо и, наверное, действительно, вы правы. Надо пересесть на автомобиль казахстанской сборки. Давайте я просто попрошу, чтобы мне поменяли машину. Одно время я ездил на Hyundai Elantra казахстанской сборки, а после смены работы вот, ну что дали, на том ездил. Этот вопрос не поднимал. Сейчас опять пересяду на казахстанскую машину, не вижу вообще абсолютно никакой проблемы", – озвучил министр.

Ранее стало известно, что в Казахстане планируют удвоить производство машиностроительной продукции.

