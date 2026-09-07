Ребенок погиб под колесами иномарки в Акмолинской области

Восьмилетнюю девочку сбил Mercedes в городе Макинске Акмолинской области. Она скончалась в больнице, сообщает Zakon.kz.

Информация о трагедии появилась в Instagram 7 сентября 2026 года.

"Около 18:00 по улице Московская водитель совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода. Она переходила проезжую часть дороги в неустановленном месте. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход скончалась в медицинском учреждении", – сообщили в Департаменте полиции Акмолинской области.

Водитель Mercedes задержан и водворен в изолятор временного содержания. По факту трагедии проводится расследование. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В полиции призывают водителей строго соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и быть предельно внимательными на дороге.

Еще одна трагедия на дороге произошла в Алматинской области. 6 сентября 2026 года водитель Chevrolet Cobalt насмерть сбил двух пожилых пешеходов.