Канат Шарлапаев получил новую должность
Фото: Telegram/minpromstroykz
Министр промышленности и строительства Казахстана Канат Шарлапаев возглавил Федерацию регби, сообщает Zakon.kz.
Об этом сегодня стало известно из Telegram-канала Минпрома.
"25 января 2025 года Канат Шарлапаев... был избран президентом Объединения юридических лиц "QAZAQSTAN RUGBY". Федерация планирует развитие детско-юношеского регби, поддержку женских команд, популяризацию спорта и строительство инфраструктуры", – говорится в сообщении, опубликованном в субботу.
Фото: Telegram/minpromstroykz
Отмечается, что женская сборная Казахстана занимает 19-е место в мировом рейтинге и успешно выступает на международных турнирах, а мужские и молодежные команды активно развиваются.
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