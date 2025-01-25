Канат Шарлапаев получил новую должность

Министр промышленности и строительства Казахстана Канат Шарлапаев возглавил Федерацию регби, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня стало известно из Telegram-канала Минпрома.

"25 января 2025 года Канат Шарлапаев... был избран президентом Объединения юридических лиц "QAZAQSTAN RUGBY". Федерация планирует развитие детско-юношеского регби, поддержку женских команд, популяризацию спорта и строительство инфраструктуры", – говорится в сообщении, опубликованном в субботу.

Фото: Telegram/minpromstroykz

Отмечается, что женская сборная Казахстана занимает 19-е место в мировом рейтинге и успешно выступает на международных турнирах, а мужские и молодежные команды активно развиваются.

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