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Канат Шарлапаев получил новую должность

Канат Шарлапаев получил новую должность, фото - Новости Zakon.kz от 25.01.2025 12:54 Фото: Telegram/minpromstroykz
Министр промышленности и строительства Казахстана Канат Шарлапаев возглавил Федерацию регби, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня стало известно из Telegram-канала Минпрома.

"25 января 2025 года Канат Шарлапаев... был избран президентом Объединения юридических лиц "QAZAQSTAN RUGBY". Федерация планирует развитие детско-юношеского регби, поддержку женских команд, популяризацию спорта и строительство инфраструктуры", – говорится в сообщении, опубликованном в субботу.
Фото: Telegram/minpromstroykz

Отмечается, что женская сборная Казахстана занимает 19-е место в мировом рейтинге и успешно выступает на международных турнирах, а мужские и молодежные команды активно развиваются.

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21 января 2025 года сообщалось, что экс-футболист национальной сборной Казахстана Давид Лория получил должность в Казахстанской федерации футбола.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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