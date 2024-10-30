В Казахстан возвращается тепло

Приближается к завершению второй осенний месяц. Каких сюрпризов ожидать от начала ноября, рассказали синоптики РГП "Казгидромет". Специалисты разместили прогноз погоды по стране на 31 октября-2 ноября 2024 года, сообщает Zakon.kz.

По данным метеорологов, на большей части Казахстана сохранится неустойчивая погода: пройдут дожди со снегом, а также ожидается гололед и туман.

"1 ноября на западе республики прогнозируются сильные дожди, по западу, северо-западу и северу страны ожидается усиление ветра". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Примечательно, что также по Казахстану прогнозируют повышение температуры.

"Днем на западе страны до +12+17°С, на северо-западе и севере до +7+15°С, на севере, востоке и в центре страны до +4+9°С, на юге и юго-востоке до +12+17°С, а в горных районах +3+8°С". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Ранее синоптики опубликовали прогноз погоды на 30 октября – 1 ноября в крупнейших городах страны. Если в Алматы и Шымкенте еще держится тепло, то жителям Астаны стоит подготовиться к ночным заморозкам и снегу.