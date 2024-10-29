Потепление до 18 градусов и снег: о погоде на три дня в Астане, Алматы и Шымкенте

Фото: Zakon.kz

Синоптики РГП "Казгидромет" опубликовали прогноз погоды на ближайшие три дня в крупнейших городах страны. Если в Алматы и Шымкенте еще держится тепло, то жителям Астаны стоит подготовиться к ночным заморозкам и снегу, сообщает Zakon.kz.

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