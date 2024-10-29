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Потепление до 18 градусов и снег: о погоде на три дня в Астане, Алматы и Шымкенте

Алматинская телебашня, телевизионная и радиовещательная башня, Кок-Тобе, зима, холод, мороз, снег , фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2024 15:18 Фото: Zakon.kz
Синоптики РГП "Казгидромет" опубликовали прогноз погоды на ближайшие три дня в крупнейших городах страны. Если в Алматы и Шымкенте еще держится тепло, то жителям Астаны стоит подготовиться к ночным заморозкам и снегу, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане

  • 30 октября: переменная облачность, ночью небольшой снег, днем небольшие осадки (дождь, снег). Ночью и утром туман, гололед. Температура воздуха ночью 2-4 мороза, днем 2-4 тепла.
  • 31 октября: переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), гололед. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0-2 мороза, днем 2-4 тепла.
  • 1 ноября: переменная облачность, ночью осадки (дождь, снег), гололед. Ночью и утром туман. Порывы ветра достигнут 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0-2 мороза, днем 2-4 тепла.

Прогноз погоды по Алматы

  • 30 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0-2, днем 10-12 тепла.
  • 31 октября: переменная облачность, без осадков. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью 1-3, днем 11-13 тепла.
  • 1 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 3-5, днем 11-13 тепла.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 30 октября: переменная облачность, ночью и утром осадки (дождь, снег), туман. Ветер юго- восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 1-3, днем 11-13 тепла.
  • 31 октября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 2-4, днем 13-15 тепла.
  • 1 ноября: переменная облачность, без осадков. Порывы ветра достигнут 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3-5, днем 16-18 тепла.

Ранее метеорологи объявляли штормовое предупреждение в 13 областях Казахстана на 29 октября.

Кроме того, специалисты уже рассказывали, какие сюрпризы ждут жителей страны в ноябре.

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