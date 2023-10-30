Тепло вернется в Казахстан

Синоптики предоставили прогноз погоды по Казахстану на 31 октября-2 ноября 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", на западе, севере и в центре ожидается постепенное потепление.

"Ожидается постепенное повышение дневных температур воздуха на западе до +12+20°С, на севере и в центре до +5+10°С, а на востоке и юге страны, с прохождением холодного фронта, ожидается понижение ночью до 0+5°С, в горных и предгорных районах до -2-7°С, днем +10+15°С, в горных и предгорных районах 0+5°С", – говорится в сообщении.

Уходящая неделя в северных регионах страны отмечалась по-настоящему зимней: наблюдался снег, среднесуточная температура воздуха оказалось ниже нулевой отметки. Однако на новой неделе синоптическая ситуация изменится, серия Атлантических циклонов принесет тепло, после кратковременного понижения температуры воздуха, вместе с теплом, пройдут и осадки в виде дождя и снега. Лишь на западе республики погода преимущественно без осадков.

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