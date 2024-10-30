Депутат раскритиковал хроническое неисполнение бюджета: Не увидели глубокого анализа

Депутат Павел Казанцев 30 октября 2024 года на пленарном заседании Мажилиса заявил, что не увидел глубокого анализа причин сложившейся ситуации с хроническим неисполнением бюджета, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что неисполнение доходной части республиканского бюджета продолжается уже не первый год.

"Прогноз по доходам на 2025 год, к сожалению, тоже неутешителен. Прогноз ниже уровня текущего года почти на полтриллиона тенге. Это несмотря на усилия правительства по улучшению налогового администрирования и снижению уровня теневой экономики. Предпринимаемые меры по генерации новых источников пополнения бюджета не приносят ощутимых результатов. Понятно, что отчасти снижение доходов связано с передачей на местный уровень некоторых видов налогов", – озвучил депутат.

Он подчеркнул, что при этом расходы бюджета в 2025 году вырастут на 7%, а дефицит прогнозируется с ростом на 14% от уровня 2024 года.

"К сожалению, в документах к проекту бюджета мы не увидели глубокого анализа причин сложившейся ситуации и планов по ее преодолению. В связи с этим скажите, пожалуйста, каким образом вы планируете обеспечить хотя бы запланированный уровень доходов в 2025 году? Уважаемый Мади Токешевич, просьба не отвечать, что вы будете усердно работать дни и ночи напролет. Пожалуйста, ответьте конкретно", – спросил Павел Казанцев.

Министр финансов Мади Такиев ответил, что несмотря на уменьшение прогноза по доходам 2025 года по сравнению с текущим годом на 3%, что составляет 500 млрд тенге, ожидается увеличение с фактом текущего года на 3 трлн тенге.

"Теперь о том, за счет каких источников мы будем добирать эти средства. Во-первых, за счет роста экономики, в том числе благодаря проекту ТШО и проекту будущего расширения, мы ожидаем 1,4 трлн тенге", – сказал Мади Такиев.

С его слов, 1,3 трлн тенге ожидается за счет улучшения налогового и таможенного администрирования, включая цифровизацию.

"Сегодня мы завершаем работу по нашим информационным системам и вводим их в опытную эксплуатацию. Было много нареканий по этому вопросу. Из 14 систем мы оставляем пять. Таким образом, благодаря цифровизации и искусственному интеллекту мы ожидаем дополнительных поступлений. Во-вторых, мы с вами приняли обновленный закон о трансфертном ценообразовании, и в его рамках мы начинаем работу", – ответил министр.

Он заверил, что результат будет со следующего года.

"Кроме того, с 1 января 2025 года Комитет госдоходов получил функции валютного контроля и в этом направлении тоже есть резерв, над которым мы будем работать. И, как вы помните, мы в текущем году рассмотрели повышение ставки НДПИ на уран, где ожидаем порядка 100 млрд тенге. То есть с этими показателями мы достигнем запланированных результатов", – резюмировал Мади Такиев.

Ранее иинистр национальной экономики Нурлан Байбазаров на пленарном заседании Мажилиса рассказал, что доходы в республиканский бюджет в 2027 году вырастут до 18,2 трлн тенге.