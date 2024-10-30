За счет чего будет прирост доходов в бюджет, рассказал Байбазаров
Фото: Zakon.kz
Министр национальной экономики Нурлан Байбазаров 30 октября 2024 года на пленарном заседании Мажилиса рассказал, что доходы в республиканский бюджет в 2027 году вырастут до 18,2 трлн тенге, сообщает корреспондент Zakon.kz.
По его словам, на основе прогноза макроэкономических показателей сформирован прогноз параметров бюджета и Национального фонда на 2025-2027 годы.
"Так, доходы республиканского бюджета в 2025 году, по прогнозам, составят 15,6 трлн тенге, или на уровне 10,4% к ВВП. По сравнению с оценкой текущего года рост составляет 2,9 трлн тенге. В плановом периоде ожидается их рост к 2027 году до 18,2 трлн тенге, или на 16,4%", – сказал Нурлан Байбазаров.
Основной прирост доходов бюджета, как уточнил министр, будет обеспечен за счет увеличения темпов развития экономики и улучшения налогового администрирования, а также снижения доли теневой экономики.
"С учетом этого, на республиканском уровне обеспеченность собственными доходами в 2025 году составит 63,7%, в 2026 году – 75% и в 2027 году – 76,9%. Гарантированный трансферт определен с учетом бюджетного правила в размере 2 трлн тенге ежегодно. Целевой трансферт в 2025 году планируется в объеме 3250 млрд тенге для финансирования социально значимых и стратегически важных инфраструктурных проектов, а также поддержания уровня регионального роста", – резюмировал Нурлан Байбазаров.
Ранее министр национальной экономики Нурлан Байбазаров озвучил прогноз развития Казахстана.
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