За счет чего будет прирост доходов в бюджет, рассказал Байбазаров

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Министр национальной экономики Нурлан Байбазаров 30 октября 2024 года на пленарном заседании Мажилиса рассказал, что доходы в республиканский бюджет в 2027 году вырастут до 18,2 трлн тенге, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, на основе прогноза макроэкономических показателей сформирован прогноз параметров бюджета и Национального фонда на 2025-2027 годы. "Так, доходы республиканского бюджета в 2025 году, по прогнозам, составят 15,6 трлн тенге, или на уровне 10,4% к ВВП. По сравнению с оценкой текущего года рост составляет 2,9 трлн тенге. В плановом периоде ожидается их рост к 2027 году до 18,2 трлн тенге, или на 16,4%", – сказал Нурлан Байбазаров. Основной прирост доходов бюджета, как уточнил министр, будет обеспечен за счет увеличения темпов развития экономики и улучшения налогового администрирования, а также снижения доли теневой экономики. "С учетом этого, на республиканском уровне обеспеченность собственными доходами в 2025 году составит 63,7%, в 2026 году – 75% и в 2027 году – 76,9%. Гарантированный трансферт определен с учетом бюджетного правила в размере 2 трлн тенге ежегодно. Целевой трансферт в 2025 году планируется в объеме 3250 млрд тенге для финансирования социально значимых и стратегически важных инфраструктурных проектов, а также поддержания уровня регионального роста", – резюмировал Нурлан Байбазаров. Ранее министр национальной экономики Нурлан Байбазаров озвучил прогноз развития Казахстана. Читайте также Байбазаров озвучил, сколько планируется потратить денег из бюджета в 2025 году Молодежный форум "Жастар. Жігер. Болашақ" объединил 3000 молодых людей из Актобе Какую ошибку совершил акимат Сарани при запуске новой котельной

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