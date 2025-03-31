Ботанический сад Алматы объявил об изменениях в работе с 1 апреля
Фото: pexels
31 марта 2025 года Главный ботанический сад (ГБС) Алматы обратился с важным заявлением к посетителям. С 1 апреля парк переходит на летний режим работы, сообщает Zakon.kz.
Теперь, согласно данным администрации, сад будет работать ежедневно с 09:00 до 20:00.
"Технический перерыв работы кассы: 15:00-15.30".
Также есть напоминание, что первый понедельник месяца – санитарный день.
Возможен перенос санитарного дня по техническим причинам или если первый понедельник месяца выпадает на праздничный день.
Кроме того, сегодня, 31 марта, ботсад будет закрыт. Это связано с регулярной плановой санитарной обработкой.
26 марта ГБС познакомил аудиторию с одним из самых загадочных и пугающих грибов с жутким названием – "пальцы мертвеца". Этот необычный гриб не только поражает своим внешним видом, но и вызывает множество вопросов.
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