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Общество

Ботанический сад Алматы объявил об изменениях в работе с 1 апреля

Ботанический сад, Алматы, работа, изменения, фото - Новости Zakon.kz от 31.03.2025 09:30 Фото: pexels
31 марта 2025 года Главный ботанический сад (ГБС) Алматы обратился с важным заявлением к посетителям. С 1 апреля парк переходит на летний режим работы, сообщает Zakon.kz.

Теперь, согласно данным администрации, сад будет работать ежедневно с 09:00 до 20:00.

"Технический перерыв работы кассы: 15:00-15.30".

Также есть напоминание, что первый понедельник месяца – санитарный день.

Возможен перенос санитарного дня по техническим причинам или если первый понедельник месяца выпадает на праздничный день.

Кроме того, сегодня, 31 марта, ботсад будет закрыт. Это связано с регулярной плановой санитарной обработкой.

26 марта ГБС познакомил аудиторию с одним из самых загадочных и пугающих грибов с жутким названием – "пальцы мертвеца". Этот необычный гриб не только поражает своим внешним видом, но и вызывает множество вопросов.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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