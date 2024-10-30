Фракция "Ак жол" не поддержала проект бюджета на 2025-2027 годы

Фракция "Ак жол" при обсуждении проекта республиканского бюджета на 2025-2027 годы в Мажилисе 30 октября не поддержала документ правительства, сообщает Zakon.kz.

Как отметил лидер фракции "Ак жол" Азат Перуашев, в 2025 году планируется привлечь целевой трансферт Нацфонда в размере 3,3 трлн тенге, чтобы покрыть расходы бюджета. Он напомнил, что правительство с 2025 года планировало полностью отказаться от целевых трансфертов из Нацфонда.

"В прошлом году мы утвердили планы правительства в 2025 году обеспечить накопление активов Нацфонда в размере 80,7 млрд долларов. А теперь нам предлагают согласиться, что в 2025 году Нацфонд будет иметь не 80,7, а 62,2 млрд, то есть на 18,5 млрд долларов меньше. Но не раскрывается, куда исчезли эти 18,5 млрд долларов, почему Нацфонд их недосчитался и кто персонально за это отвечает?" – заявил Азат Перуашев.

Также у него вызвали вопросы темпы роста совокупного государственного долга. Расходы на обслуживание займов в 2025 году увеличатся на 20% и составят 6,1 трлн тенге. Это 38% от всех доходов республиканского бюджета (без учета трансфертов из Национального фонда), что повышает риски платежеспособности государства.

"Демпартию "Ак жол" особенно настораживает нарастающий разрыв между ростом расходов на безвозвратные затраты и сокращением финансирования, формирующего доходную базу бюджета. Расходы на социальную сферу предлагается увеличить на 15%, с 9,9 трлн в 2024 году до 11,4 трлн в 2027 году. А финансирование реального сектора, напротив, предлагается сократить почти на 30%, с 3,1 трлн до 1,8 трлн", – отметил депутат.

Он считает, что наращивание расходов без симметричного роста производства – это инфляционная бомба и закрепление импортозависимости. Это означает, что Нацбанк продолжит задирать базовую ставку, проценты по кредитам останутся "грабительскими", инвестиции останутся нерентабельными, а курс тенге останется нестабильным.

"Естественным следствием такого расхождения бюджетной политики станет дальнейшее нарастание социального разрыва между богатыми и бедными", – заключил депутат.

Ранее сообщалось, что новый трехлетний бюджет одобрил Мажилис.