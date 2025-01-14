Правительство приняло к исполнению республиканский бюджет на 2025-2027 годы
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Принято постановление правительства РК "О реализации Закона РК "О республиканском бюджете на 2025 - 2027 годы", сообщает Zakon.kz.
Исполнение бюджета принято в следующих объемах:
доходы – 21 392 054 673 тысячи тенге, в том числе по:
- налоговым поступлениям – 15 193 343 932 тысячи тенге;
- неналоговым поступлениям – 435 325 855 тысяч тенге;
- поступлениям от продажи основного капитала – 5 200 000 тысяч тенге;
- поступлениям трансфертов – 5 758 184 886 тысяч тенге;
затраты – 25 193 022 392 тысячи тенге;
чистое бюджетное кредитование – 252 140 981 тысяча тенге, в том числе:
- бюджетные кредиты – 510 480 002 тысячи тенге;
- погашение бюджетных кредитов – 258 339 021 тысяча тенге;
сальдо по операциям с финансовыми активами – 46 891 300 тысяч тенге, в том числе:
- приобретение финансовых активов – 46 891 300 тысяч тенге;
дефицит бюджета – 4 100 000 000 тысяч тенге или 2,7% к валовому внутреннему продукту страны;
ненефтяной дефицит бюджета –10 999 700 000 тысяч тенге или 7,3% к валовому внутреннему продукту страны;
финансирование дефицита бюджета – 4 100 000 000 тысяч тенге.
Так же утверждены:
- перечень приоритетных республиканских бюджетных инвестиций;
- распределены суммы целевых текущих трансфертов по отраслям;
- кредитование;
- резервы;
- поступления.
Постановление вводится в действие с 1 января 2025 года.
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