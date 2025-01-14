Правительство приняло к исполнению республиканский бюджет на 2025-2027 годы

Принято постановление правительства РК "О реализации Закона РК "О республиканском бюджете на 2025 - 2027 годы", сообщает Zakon.kz.

Исполнение бюджета принято в следующих объемах:

доходы – 21 392 054 673 тысячи тенге, в том числе по:

налоговым поступлениям – 15 193 343 932 тысячи тенге;

неналоговым поступлениям – 435 325 855 тысяч тенге;

поступлениям от продажи основного капитала – 5 200 000 тысяч тенге;

поступлениям трансфертов – 5 758 184 886 тысяч тенге;

затраты – 25 193 022 392 тысячи тенге;

чистое бюджетное кредитование – 252 140 981 тысяча тенге, в том числе:

бюджетные кредиты – 510 480 002 тысячи тенге;

погашение бюджетных кредитов – 258 339 021 тысяча тенге;

сальдо по операциям с финансовыми активами – 46 891 300 тысяч тенге, в том числе:

приобретение финансовых активов – 46 891 300 тысяч тенге;

дефицит бюджета – 4 100 000 000 тысяч тенге или 2,7% к валовому внутреннему продукту страны;

ненефтяной дефицит бюджета –10 999 700 000 тысяч тенге или 7,3% к валовому внутреннему продукту страны;

финансирование дефицита бюджета – 4 100 000 000 тысяч тенге.

Так же утверждены:

перечень приоритетных республиканских бюджетных инвестиций;

распределены суммы целевых текущих трансфертов по отраслям;

кредитование;

резервы;

поступления.

Постановление вводится в действие с 1 января 2025 года.

Ранее мы рассказали, что в Казахстане обновили Единый план счетов.