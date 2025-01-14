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Финансы

Правительство приняло к исполнению республиканский бюджет на 2025-2027 годы

Тенге, пенсия, пенсионный возраст, пенсионеры, деньги, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 14.01.2025 14:20 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Принято постановление правительства РК "О реализации Закона РК "О республиканском бюджете на 2025 - 2027 годы", сообщает Zakon.kz.

Исполнение бюджета принято в следующих объемах:

доходы – 21 392 054 673 тысячи тенге, в том числе по:

  • налоговым поступлениям – 15 193 343 932 тысячи тенге;
  • неналоговым поступлениям – 435 325 855 тысяч тенге;
  • поступлениям от продажи основного капитала – 5 200 000 тысяч тенге;
  • поступлениям трансфертов – 5 758 184 886 тысяч тенге;

затраты – 25 193 022 392 тысячи тенге;

чистое бюджетное кредитование – 252 140 981 тысяча тенге, в том числе:

  • бюджетные кредиты – 510 480 002 тысячи тенге;
  • погашение бюджетных кредитов – 258 339 021 тысяча тенге;

сальдо по операциям с финансовыми активами – 46 891 300 тысяч тенге, в том числе:

  • приобретение финансовых активов – 46 891 300 тысяч тенге;

дефицит бюджета – 4 100 000 000 тысяч тенге или 2,7% к валовому внутреннему продукту страны;

ненефтяной дефицит бюджета –10 999 700 000 тысяч тенге или 7,3% к валовому внутреннему продукту страны;

финансирование дефицита бюджета – 4 100 000 000 тысяч тенге.

Так же утверждены:

  • перечень приоритетных республиканских бюджетных инвестиций;
  • распределены суммы целевых текущих трансфертов по отраслям;
  • кредитование;
  • резервы;
  • поступления. 

Постановление вводится в действие с 1 января 2025 года. 

Ранее мы рассказали, что в Казахстане обновили Единый план счетов.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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