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Ситуацию с курсом тенге прокомментировал глава Миннацэкономики

Доллары, деньги, обмен валют, обменник , фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2024 14:20 Фото: pixabay
Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Нурлан Байбазаров 30 октября в кулуарах Мажилиса прокомментровал ситуацию с курсом тенге, сообщает Zakon.kz.

Как отметил Нурлан Байбазаров, на курс влияют рыночные факторы. В моменте возник спрос на валюту, потому что реализуются проекты в экономике и страна в целом развивается, население покупает доллары и евро.

"По итогам девяти месяцев средневзвешенный курс доллара составил чуть более 460 тенге, то есть, как мы планировали 460 так и находимся в этом коридоре. Тенге волатильный, но в среднем курс держится. До конца года у нас есть еще возможности (по укреплению тенге), сейчас в ноябре наступает налоговый период, наши крупные экспортеры начнут платить налоги. Я думаю, они будут платить налоги через конвертацию валют. Еще есть трансферты из Нацфонда. Нацбанк начинает проводить конвертацию", – сказал Нурлан Байбазаров.

Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 30 октября можно посмотреть здесь. 

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