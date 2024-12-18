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Экономика и бизнес

Глава Миннацэкономики высказался о прогнозе курса тенге

Тенге, деньги, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 18.12.2024 13:14 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Нурлан Байбазаров в Мажилисе 18 декабря 2024 года прокомментировал ситуацию на валютном рынке и о дальнейших действиях правительства по поддержке курса тенге, сообщает Zakon.kz.

Глава Миннацэкономики отметил, что рост экономики продолжается. Он выразил уверенность, что до конца текущего года показатели роста будут еще выше.

"Что касается влияния девальвации, то еще рано об этом говорить. Девальвация произошла, в принципе, относительно недавно", – сказал Нурлан Байбазаров.

Он признал, что курс тенге упал, и вчера правительство и Нацбанк объяснили причины этого явления.

"Говорить, что это стало шоком для экономики, наверное, нет, потому что, во-первых, это происходит буквально две недели, ослабление курса относительно начала года, поэтому, я думаю, мы должны посмотреть итоги года", – заявил Нурлан Байбазаров.

Он подчеркнул, что с точки зрения выполнения внешних обязательств и финансирования инвестиционных проектов валютные риски всегда учитываются и масштабного негативного влияния не произошло.

"До конца года любое изменение курса в сторону ослабления поддерживает наш экспорт, соответственно, увеличивает доходы бюджета. Это незначительный эффект. В пределах 10-12 млрд тенге, возможно, будет увеличение наших доходов в бюджете, но тоже мы это ощутим, скорее всего, уже в следующем году, потому что между моментом, когда этот эффект реализуется, нам нужен определенный временной лаг", – пояснил Нурлан Байбазаров.

Касательно прогноза курса тенге вице-премьер добавил, что правительство и Нацбанк будут использовать все инструменты: валютные интервенции, трансферты из Национального фонда и обязательную продажу валюты на внутреннем рынке.

"Со стороны правительства будет жестко администрироваться. Все наши национальные холдинги, национальные компании должны придерживаться этого правила и вовремя перечислять, то есть конвертировать деньги на внутреннем валютном рынке. Понятно, еще есть наши экспортеры, которые тоже основную экспортную выручку оставляют на нашем рынке", – сообщил Нурлан Байбазаров.

Он заключил, что курс определяется рынком и его сложно прогнозировать в ближайшем будущем.

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Бауыржан Муканов
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