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Законодательство РК

Глава Миннацэкономики ответил, будет ли курс 600 тенге за доллар

Доллары, деньги, обмен валют, обменник , фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2024 15:18 Фото: pixabay
Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики РК Нурлан Байбазаров прокомментировал разговоры о курсе 600 тенге за доллар, сообщает Zakon.kz.

На пресс-конференции в правительстве РК 15 октября Нурлан Байбазаров высказал свое мнение по этому вопросу.

"Когда закладывали прогноз социально-экономического развития, то указали средний курс для формирования доходной части бюджета. Согласно прогнозу на этот год, в среднем – 460 тенге. Мы не меняли этот прогноз. Если брать годовую динамику, то находимся в среднем около этих пределов", – сказал Нурлан Байбазаров.

Он считает, что до конца года нет оснований для пересмотра прогноза. По словам чиновника, курс тенге формируется на рынке, исходя из спроса и предложения.

"Наши планы вы знаете, до конца года будут дополнительные трансферты из Нацфонда, все это будет положительно влиять на курс тенге", – резюмировал глава министерства.

Ранее сообщалось, что курс тенге восстанавливается после обвала на прошлой неделе.

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