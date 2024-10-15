Глава Миннацэкономики ответил, будет ли курс 600 тенге за доллар
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Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики РК Нурлан Байбазаров прокомментировал разговоры о курсе 600 тенге за доллар, сообщает Zakon.kz.
На пресс-конференции в правительстве РК 15 октября Нурлан Байбазаров высказал свое мнение по этому вопросу.
"Когда закладывали прогноз социально-экономического развития, то указали средний курс для формирования доходной части бюджета. Согласно прогнозу на этот год, в среднем – 460 тенге. Мы не меняли этот прогноз. Если брать годовую динамику, то находимся в среднем около этих пределов", – сказал Нурлан Байбазаров.
Он считает, что до конца года нет оснований для пересмотра прогноза. По словам чиновника, курс тенге формируется на рынке, исходя из спроса и предложения.
"Наши планы вы знаете, до конца года будут дополнительные трансферты из Нацфонда, все это будет положительно влиять на курс тенге", – резюмировал глава министерства.
Ранее сообщалось, что курс тенге восстанавливается после обвала на прошлой неделе.
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