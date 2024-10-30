Глава Нацбанка: Не надо ориентироваться на доллар

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Председатель Национального банка РК Тимур Сулейменов в кулуарах Мажилиса 30 октября 2024 года рассказал, что делать казахстанцам в ситуации с продолжающимся укреплением доллара, сообщает Zakon.kz.

Он призвал казахстанцев не ориентироваться на доллар. "Рекомендация у нас всегда была одной и той же – нам не надо ориентироваться на доллар, нам нужно ориентироваться на казахстанские деньги. Для этого необходимо укреплять национальную экономику, развивать отечественное производство во всем, начиная с металлоконструкций, кирпича, бетона, цемента и так далее, и заканчивая предметами первой необходимости. Когда у нас будет гораздо меньше импорта в структуре потребления, тогда мы гораздо в меньшей степени будем обращать внимание на курсы иностранных валют", – сказал он. По его словам, из-за сохраняющейся значимой зависимости от импорта бизнес в первую очередь смотрит на курс доллара. "Поэтому укреплять экономику, развивать, расширять отечественное производство – это наша главная задача", – резюмировал глава Нацбанка. 30 октября 2024 года глава Национального банка РК высказался о рисках обвала тенге. Читайте также Face ID будут использовать при вакцинации казахстанцев В Казахстане появятся формирования самообороны и добровольцы Укрепление доллара объяснил глава Нацбанка

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