В Минздраве назвали детские болезни, которые исключат из бесплатной медпомощи в Казахстане

Министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова на пресс-конференции в правительстве 6 ноября 2024 года рассказала, какие болезни переведут из пакета гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) в пакет медстрахования, сообщает Zakon.kz.

Акмарал Альназарова напомнила про поручение президента четко разграничить, что должно быть в гарантированном пакете, а что должно быть в ОСМС (обязательное социальное медицинское страхование).

"Мы разработали пакет ОСМС, который предполагает поэтапный переход и перенос между пакетами каких-то услуг из ОСМС в ГОБМП и наоборот. Мы до 2027 года это четко должны провести", – добавила министр.

Так, по ее словам, в 2025 году в ГОБПМ останется в полном объеме 13 социально значимых заболеваний, в том числе круглосуточный и дневной стационар, динамическое наблюдение, амбулаторное лекарственное обеспечение.

В их числе туберкулез, психиатрия, наркология, онкология, онкогематология, острый инфаркт миокарда, ревматизм, болезнь эндокринной системы, расстройство питания, системное поражение соединительной ткани, нарушения обмена веществ, хронический вирусный гепатит с циррозом печени, а также пациенты со статусом ВИЧ и орфанными заболеваниями", – пояснила глава Минздрава.

Еще по девяти заболеваниям динамическое наблюдение остается в пакете ГОБМП: аритмия, артериальная гипертензия, хроническое заболевание нижних дыхательных путей и другие.

"В пакете ГОБМП остается также полностью скорая медицинская помощь, как она сейчас есть, лечение инфекционных заболеваний, амбулаторный диализ, высокотехнологичная медицинская помощь во всех экстренных случаях, лечение за рубежом, обеспечение препаратами крови, паллиативная помощь, сестринский уход, экстренная стационарная помощь для незастрахованных", – добавила Альназарова.

С 2026 года планируется бесплатно обеспечить консультативно-диагностическую помощь при подозрении на 17 социально значимых заболеваний, вне зависимости от статуса застрахованности. Тогда как сегодня такая помощь доступна только по ВИЧ и туберкулезу.

Она же рассказала, какие детские болезни переведут в пакет ОСМС.

"Дети от 0 до 18 лет застрахованы на 100%. Вместе с тем заболевание печени, болезни щитовидной железы, бронхо-легочная дисплазия, возникшая в перинатальном периоде, врожденные пороки развития, врожденные пороки сердца в послеоперационном периоде, гиперплазия предстательной железы, доброкачественная дисплазия молочной железы, заболевания верхних отделов ЖКТ, болезни крови и кроветворных органов, невоспалительные болезни женских половых органов перейдут в пакет ОСМС", – резюмировала министр здравоохранения.

При этом, по ее словам, государство будет гарантировать, что детям с такими диагнозами медпомощь будет доступна бесплатно – это конституционное право и гарантии государства.

30 октября 2024 года министр здравоохранения Акмарал Альназарова сообщила, что на сегодня застрахованы 87% казахстанцев, из них 12 млн, или более 70%, застрахованы за счет государства. Это дети от 0 до 18 лет, пенсионеры, многодетные, а также лица с инвалидностью, официально зарегистрированные в качестве безработных, военные и студенты.