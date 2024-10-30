Туман, ливень и гололед: в каких областях Казахстана объявили штормовое предупреждение

В 16 областях Казахстана на 31 октября объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

На западе, севере, юге Акмолинской области ожидается туман, ночью и утром – гололед. В Кокшетау ночью ожидается туман, на дорогах – гололедица.

Ночью и утром в горных районах Алматинской области ожидается туман.

Ночью и утром на севере, западе, юге Атырауской области ожидается туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, днем на севере, западе области 15-20 м/с. В Атырау ночью и утром ожидается туман.

Ночью и утром на юге, в горных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер юго-западный, днем на севере, в горных районах области 15-20 м/с.

На западе, севере, востоке Карагандинской области ожидается гололед. Ночью и утром на севере области – туман. Ветер южный, юго-западный, днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Караганде ожидается гололед.

Ночью и утром на западе Улытауской области ожидается туман. Ветер юго-западный, днем на востоке области порывы 15-20 м/с. В Жезказгане ночью и утром ожидается туман.

Ночью на севере, востоке Актюбинской области ожидается туман. Ветер южный, юго-западный, днем на северо-западе области порывы 15-18 м/с.

Днем на севере Западно-Казахстанской области ожидается сильный дождь. Ночью и утром на севере, востоке области ожидается туман. Ветер южный, юго-западный, днем на западе, севере востоке области порывы 15-20 м/с. В Уральске ночью и утром ожидается туман.

Ночью на большей части Кызылординской области ожидаются осадки (преимущественно дождь). На севере области – туман. Ветер юго-западный, западный, днем в центре области 15-20 м/с. В Кызылорде ожидается ветер юго-западный, западный, днем порывы 15 м/с.

На юге, востоке, западе Костанайской области ожидается гололед. На большей части области ожидается туман. В Костанае вечером 30, сутки 31 октября ожидается туман.

На западе, севере, юге Северо-Казахстанской области ожидаются туман, гололед. В Петропавловске ожидаются туман, гололед.

Днем на западе, севере Абайской области ожидается гололед. Ночью и утром на востоке, в центре области – туман. Ветер юго-восточный, южный, днем на западе, в центре области 15-20 м/с.

На западе, севере, в центре Мангистауской области ожидается туман. В Актау ночью и утром ожидается туман.

На юге, востоке Павлодарской области ожидаются туман, гололед.

На севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидается гололед. Ночью и утром на западе, в центре области ожидается туман. Ветер восточный, юго-восточный, днем на юго-востоке области 15-20 м/с.

Ночью в горных районах Жетысуской области ожидается туман.

Ранее специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды в Астане, Алматы и Шымкенте на ближайшие трое суток – с 31 октября по 2 ноября.