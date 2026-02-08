В Алматинской области ограничили движение транспорта
9 февраля 2026 года в 04:30 в связи с ухудшением погодных условий ввели ограничение движения для всех видов автотранспорта в Алматинской области, сообщает Zakon.kz.
Ограничения касаются участка автодороги "Алматы – Талдыкорган – Усть-Каменогорск – Шемонаиха – граница РФ" км 112-124.
Ориентировочное время открытия: 9 февраля 2026 года в 08:00.
Более подробную информацию можно круглосуточно получить, позвонив в Колл-центр по номеру 1403.
Ранее сообщалось, что на перевале Кордай десятки легковых и грузовых автомобилей застряли в снегу.
