Общество

В Алматинской области ограничили движение транспорта

Закрытая трасса, стоп, снегопад, метель, закрытая дорога, непогода, перекрытая дорога, заносы, фото - Новости Zakon.kz от 09.02.2026 04:59 Фото: Zakon.kz
9 февраля 2026 года в 04:30 в связи с ухудшением погодных условий ввели ограничение движения для всех видов автотранспорта в Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

Ограничения касаются участка автодороги "Алматы – Талдыкорган – Усть-Каменогорск – Шемонаиха – граница РФ" км 112-124.

Ориентировочное время открытия: 9 февраля 2026 года в 08:00.

Более подробную информацию можно круглосуточно получить, позвонив в Колл-центр по номеру 1403.

Ранее сообщалось, что на перевале Кордай десятки легковых и грузовых автомобилей застряли в снегу.

