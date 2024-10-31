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Аида Балаева: Люди труда – самая большая ценность государства

Балаева поздравила победителей международных конкурсов, фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2024 09:14 Фото: МКИ РК
30 октября в театре "Астана Балет" министр культуры и информации РК Аида Балаева поздравила лауреатов престижных молодежных международных конкурсов в сфере культуры, сообщает Zakon.kz.

Министр поздравила победителей, особый акцент сделав на роли их родителей и педагогов.

"Я рада, наконец-то, встретиться с вами. Наша встреча должна была состояться в преддверии Дня Республики, однако, из-за масштабных мероприятий, посвященных празднику, мы встретились только сегодня. В честь нашего национального праздника сам глава государства и мы от его имени поздравили заслуженных деятелей из самых разных сфер, в том числе, людей благородных профессий. Среди них педагоги, врачи, спасатели, работники культуры", – отметила А.Балаева.

По словам министра, успехи молодых дарований также стали результатом долгой и кропотливой работы их учителей.

"Ваши достижения – это, в первую очередь, результат упорного труда, не только вашего, но и ваших педагогов и родителей. А люди труда – это самая большая ценность государства и сегодня их заслуги признаются и отмечаются на самом высоком уровне. Большое спасибо за все ваши усилия, вложенные в ваших замечательных детей. Сегодня в Казахстане существует и появляется множество инициатив и проектов, направленных на поддержку и раскрытие молодых талантов во многих сферах, в том числе, в сфере культуры и искусства. Глава государства всегда подчеркивает, что будущее нашей страны в руках молодежи. Вы являетесь примером для своих сверстников и младшего поколения. Уверена, что самые большие победы у вас еще впереди", – отметила министр.

Участники встречи обсудили реализуемые государством проекты, направленные на поддержку молодых дарований и развитие их творческого потенциала.

В завершение встречи Аида Балаева наградила победителей конкурсов и их родителей и педагогов благодарственными письмами и памятными подарками за успехи на международной арене.

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