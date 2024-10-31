О судьбе Акжаркын Турлыбай, осужденной в Китае, рассказали в Генпрокуратуре

Заместитель генпрокурора Галымжан Койгелдиев в кулуарах Сената 31 октября 2024 года рассказал о работе над возможностью экстрадиции Акжаркын Турлыбай в Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Галымжан Койгелдиев отметил, что Генпрокуратура совместно с МИД РК проводит соответствующую работу.

"Мы не остановили эту работу. Эта работа активно ведется. Я верю, что (этот вопрос, – Прим. ред.) будет решен в ближайшее время. К нам поступило ее заявление о том, что она хочет отбывать наказание в стране. Она хочет приехать в страну и отбыть наказание. Она на постоянной связи со своим адвокатом", – добавил он.

Акжаркын Турлыбай была задержана в 2014 году в аэропорту Гуанчжоу. Ее обвинили в контрабанде наркотиков и приговорили к пожизненному лишению свободы. Защита казахстанки настаивает на ее возвращении в Казахстан.

В 2015 году МВД РК было возбуждено уголовное дело в отношении гражданина Нигерии. 22 июня 2022 года стало известно, что задержанного по делу Акжаркын Турлыбай нигерийца планируют экстрадировать в Казахстан.