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Общество

Отец из Мангистау задолжал собственным детям миллионы и оказался на скамье подсудимых

Деньги, тенге, судебные выплаты, алименты, пособие на ребенка, пособие на детей, содержание, семейные выплаты, деньги на ребенка, ребенок, дети, семья , фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2026 19:12 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Мангистауской области с начала года к ответственности привлекли 133 должника по алиментам. Благодаря вмешательству прокуратуры взыскано более 95 млн тенге задолженности, сообщает Zakon.kz.

По данным надзорного органа, 27 человек понесли уголовную ответственность, еще 106 – административную.

Многие из них в течение нескольких лет уклонялись от выплат, скрывали доходы и официально не трудоустраивались, чтобы избежать исполнения своих обязательств.

"Один из должников задолжал своим двум несовершеннолетним детям более 3 млн тенге. После проверки в отношении него возбудили уголовное дело по статье 139 Уголовного кодекса РК. Суд признал мужчину виновным и назначил ему один год ограничения свободы. После вступления приговора в законную силу он полностью погасил задолженность", – сообщили в пресс-службе прокуратуры Мангистауской области.

Всего по итогам первого полугодия при содействии прокуратуры взыскано более 95 млн тенге алиментной задолженности. Это позволило защитить права 395 несовершеннолетних детей.

Ранее сообщалось, что в области Улытау прокуроры поймали на скрытых доходах 22 неплательщиков алиментов, которые вместо содержания собственных детей тратили миллионы тенге на ставки в букмекерских конторах.

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Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
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