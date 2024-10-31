Сколько средств сэкономил казахстанцам цифровой судебный исполнитель

В Казахстане с момента запуска функционала цифрового судебного исполнителя сэкономлено средств на общую сумму свыше 211 млн тенге, передает корреспондент Zakon.kz.

Как сообщил на пресс-конференции 31 октября официальный представитель Министерства юстиции Талгат Уали, цифровой судебный исполнитель запущен 20 августа. Он самостоятельно производит процессуальные действия по исполнительным документам.

"После возбуждения упрощенного производства граждане получают sms-сообщения от 1414 и push-уведомления в еGovMobile, а также в приложении одного из банков с детальной информацией о деле", – сказал Талгат Уали.

Для удобства граждан доступна онлайн-оплата задолженности с автоматическим снятием арестов. Таким образом, исключается человеческий фактор. Если раньше при несвоевременном погашении задолженности казахстанцам приходилось оплачивать частному судебному исполнителю дополнительно до 25% от суммы штрафа, то теперь граждане освобождены от этих расходов.

Как посчитали в Минюсте, казахстанцы ежегодно могут экономить порядка 5 млрд тенге. Общая сумма производств у цифрового судебного исполнителя на сегодня составляет 4,3 млрд тенге.

Ранее сообщалось, что в Казахстане в пилотном режиме запущен робот судебный исполнитель.

