Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Сколько средств сэкономил казахстанцам цифровой судебный исполнитель

Цифровые технологии , фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2024 13:04 Фото: pixabay
В Казахстане с момента запуска функционала цифрового судебного исполнителя сэкономлено средств на общую сумму свыше 211 млн тенге, передает корреспондент Zakon.kz.

Как сообщил на пресс-конференции 31 октября официальный представитель Министерства юстиции Талгат Уали, цифровой судебный исполнитель запущен 20 августа. Он самостоятельно производит процессуальные действия по исполнительным документам.

"После возбуждения упрощенного производства граждане получают sms-сообщения от 1414 и push-уведомления в еGovMobile, а также в приложении одного из банков с детальной информацией о деле", – сказал Талгат Уали.

Для удобства граждан доступна онлайн-оплата задолженности с автоматическим снятием арестов. Таким образом, исключается человеческий фактор. Если раньше при несвоевременном погашении задолженности казахстанцам приходилось оплачивать частному судебному исполнителю дополнительно до 25% от суммы штрафа, то теперь граждане освобождены от этих расходов.

Как посчитали в Минюсте, казахстанцы ежегодно могут экономить порядка 5 млрд тенге. Общая сумма производств у цифрового судебного исполнителя на сегодня составляет 4,3 млрд тенге.

Ранее сообщалось, что в Казахстане в пилотном режиме запущен робот судебный исполнитель.

Читайте также

Шахта, шахтеры, горнодобывающая промышленность, каска
Гибель 46 горняков на шахте им Костенко: в Генпрокуратуре рассказали о ходе следствия
Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных, мошеннические схемы, вид мошенничества
Как можно распознать лже-судоисполнителя в Казахстане
Люди, общество, население, дети, родители, ребенок, лето
Сколько казахстанцев привлекли к ответственности за неуплату алиментов
Бауыржан Муканов
Законодательство МЮ РК Уали Талгат Казахстан 2024 год Цифровые технологии Экономия
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Названы породы кошек, с которыми тяжело жить рядом
Названы породы кошек, с которыми тяжело жить рядом
Осень, осенняя погода, желтые листья, листопад, осенний сезон, лес, осенний лес
В Казахстан возвращается тепло
Трудовая книжка, стаж работы, деньги, пенсия
Выход на пенсию в Казахстане: список необходимых документов
Испания
Национальный траур объявили в Испании
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: