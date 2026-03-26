В Казахстане появится цифровое досье частных судебных исполнителей

Председатель Комитета принудительного исполнения МЮ РК Махсат Балабеков на брифинге в СЦК сообщил, что после выявленных фактов присвоения средств казахстанцев усилили контроль за деятельностью частных судебных исполнителей и внедряют цифровое досье, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты напомнили о фактах присвоения ЧСИ 3,4 млрд тенге вкладчиков одного из банков и спросили о принятых мерах и планах по внедрению рейтинга для повышения прозрачности.

Спикер подтвердил наличие таких фактов и озвучил, что был выявлен сговор между сотрудниками, нотариусом и частными судебными исполнителями. По его словам, ущерб полностью возмещен, а вовлеченные ЧСИ лишены лицензий и исключены из Республиканской палаты.

"Что касается законодательных мер, то в середине прошлого года был принят законопроект, который предусматривает защиту таких средств, которые являются депозитными, накопление которых используется для улучшения жилищных условий. На сегодняшний день все эти меры предусмотрены во всех соответствующих законах, а также в нашем отраслевом законе об исполнительном производстве. Первое – что касается рейтинга частных судебных исполнителей. На сегодняшний день внедряется система в автоматизированной системе исполнительного производства, так называемой ISOIP. Мы предусматриваем там шлюз и интегрируем искусственный интеллект", – заявил Махсат Балабеков.

Он отметил, что это дает сбор всех данных, а также всех обращений, жалоб, частных определений суда в отношении конкретного частного судебного исполнителя.

"И этот модуль будет называться "досье частного судебного исполнителя", где будет формироваться весь портрет его деятельности: сколько нарушений он допустил, сколько в отношении него вынесено частных определений, сколько жалоб было, сколько из них по результатам внеплановых проверок подтвердилось. И все это будет вложено в это досье и будет служить его своего рода портфолио, на основании которого будет рассматриваться Республиканская палата и его дальнейшая судьба", – дополнил Махсат Балабеков.

