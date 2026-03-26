#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
482.33
557.57
5.74
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
+19°
$
482.33
557.57
5.74
Общество

В Казахстане появится цифровое досье частных судебных исполнителей

Фото: zhso.kz
Председатель Комитета принудительного исполнения МЮ РК Махсат Балабеков на брифинге в СЦК сообщил, что после выявленных фактов присвоения средств казахстанцев усилили контроль за деятельностью частных судебных исполнителей и внедряют цифровое досье, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты напомнили о фактах присвоения ЧСИ 3,4 млрд тенге вкладчиков одного из банков и спросили о принятых мерах и планах по внедрению рейтинга для повышения прозрачности.

Спикер подтвердил наличие таких фактов и озвучил, что был выявлен сговор между сотрудниками, нотариусом и частными судебными исполнителями. По его словам, ущерб полностью возмещен, а вовлеченные ЧСИ лишены лицензий и исключены из Республиканской палаты.

"Что касается законодательных мер, то в середине прошлого года был принят законопроект, который предусматривает защиту таких средств, которые являются депозитными, накопление которых используется для улучшения жилищных условий. На сегодняшний день все эти меры предусмотрены во всех соответствующих законах, а также в нашем отраслевом законе об исполнительном производстве. Первое – что касается рейтинга частных судебных исполнителей. На сегодняшний день внедряется система в автоматизированной системе исполнительного производства, так называемой ISOIP. Мы предусматриваем там шлюз и интегрируем искусственный интеллект", – заявил Махсат Балабеков.

Он отметил, что это дает сбор всех данных, а также всех обращений, жалоб, частных определений суда в отношении конкретного частного судебного исполнителя.

"И этот модуль будет называться "досье частного судебного исполнителя", где будет формироваться весь портрет его деятельности: сколько нарушений он допустил, сколько в отношении него вынесено частных определений, сколько жалоб было, сколько из них по результатам внеплановых проверок подтвердилось. И все это будет вложено в это досье и будет служить его своего рода портфолио, на основании которого будет рассматриваться Республиканская палата и его дальнейшая судьба", – дополнил Махсат Балабеков.

Ранее стало известно, что в Казахстане усилят контроль за должниками по алиментам, скрывающими реальные доходы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Читайте также
"Минималка на бумаге" больше не спасет: в Казахстане будут выявлять реальные доходы алиментщиков
15:57, Сегодня
"Минималка на бумаге" больше не спасет: в Казахстане будут выявлять реальные доходы алиментщиков
На новую должность в Министерстве юстиции назначили Махсата Балабекова
19:38, 13 марта 2025
На новую должность в Министерстве юстиции назначили Махсата Балабекова
Частный судебный исполнитель в Шымкенте присвоил более полумиллиона тенге
17:04, 04 июня 2024
Частный судебный исполнитель в Шымкенте присвоил более полумиллиона тенге
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
"Кайрат" и "Семей" узнали приятные новости о своём рейтинговом месте в футзале
17:22, Сегодня
"Кайрат" и "Семей" узнали приятные новости о своём рейтинговом месте в футзале
Федерация дзюдо Казахстана решила не менять место проведения Grand Slam в Астане
17:08, Сегодня
Федерация дзюдо Казахстана решила не менять место проведения Grand Slam в Астане
Глава ФИФА поздравил сборную Казахстана с победой над Намибией в Астане
16:57, Сегодня
Глава ФИФА поздравил сборную Казахстана с победой над Намибией в Астане
Вратарь "Зенита" оценил уровень "Кайрата" в преддверии матча
16:42, Сегодня
Вратарь "Зенита" оценил уровень "Кайрата" в преддверии матча
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: