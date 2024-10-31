Как можно распознать лже-судоисполнителя в Казахстане
Официальный представитель Министерства юстиции Талгат Уали на пресс-конференции 31 октября предупредил о таких звонках и сообщениях. Он рекомендует самостоятельно проверить наличие задолженности.
"Для проверки сведений о наличии исполнительного производства нужно в поисковике интернет-браузера написать АИС ОИП (Автоматизированная информационная система органов исполнительного производства). Далее надо выбрать вкладку "Реестр должников и запретов" и ввести свой ИИН. Аналогичный поиск можно осуществить через приложение "АИС ОИП", – сказал Талгат Уали.
Если человек является должником, то появится информация о задолженности, имя судебного исполнителя и его телефон. В случае отсутствия долгов оранжевым цветом высветится надпись "По запросу ничего не найдено". Это означает, что никто не накладывал арест на счета и имущество.
Талгат Уали посоветовал доверять только официальным источникам и не передавать данные неизвестным лицам. Дополнительную информацию можно узнать по телефонам 119 или 8-7172- 58-00-58.
Ранее сообщалось, сколько сэкономил средств казахстанцам цифровой судебный исполнитель.