Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Как можно распознать лже-судоисполнителя в Казахстане

Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных, мошеннические схемы, вид мошенничества, фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2024 13:16 Фото: Zakon.kz
В Казахстане участились случаи мошенничества, когда лже-сотрудники представляются судебными исполнителями, требуя погасить задолженность и угрожая блокировкой счетов, передает корреспондент Zakon.kz.

Официальный представитель Министерства юстиции Талгат Уали на пресс-конференции 31 октября предупредил о таких звонках и сообщениях. Он рекомендует самостоятельно проверить наличие задолженности.

"Для проверки сведений о наличии исполнительного производства нужно в поисковике интернет-браузера написать АИС ОИП (Автоматизированная информационная система органов исполнительного производства). Далее надо выбрать вкладку "Реестр должников и запретов" и ввести свой ИИН. Аналогичный поиск можно осуществить через приложение "АИС ОИП", – сказал Талгат Уали.

Если человек является должником, то появится информация о задолженности, имя судебного исполнителя и его телефон. В случае отсутствия долгов оранжевым цветом высветится надпись "По запросу ничего не найдено". Это означает, что никто не накладывал арест на счета и имущество.

Талгат Уали посоветовал доверять только официальным источникам и не передавать данные неизвестным лицам. Дополнительную информацию можно узнать по телефонам 119 или 8-7172- 58-00-58.

Ранее сообщалось, сколько сэкономил средств казахстанцам цифровой судебный исполнитель.    

Читайте также

Шахта, шахтеры, горнодобывающая промышленность, каска
Гибель 46 горняков на шахте им Костенко: в Генпрокуратуре рассказали о ходе следствия
Цифровые технологии
Сколько средств сэкономил казахстанцам цифровой судебный исполнитель
Люди, общество, население, дети, родители, ребенок, лето
Сколько казахстанцев привлекли к ответственности за неуплату алиментов
Бауыржан Муканов
Законодательство МЮ РК Уали Талгат Казахстан Остерегайтесь мошенников 2024 год Долги ИИН Мошенничество
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Названы породы кошек, с которыми тяжело жить рядом
Названы породы кошек, с которыми тяжело жить рядом
Осень, осенняя погода, желтые листья, листопад, осенний сезон, лес, осенний лес
В Казахстан возвращается тепло
Трудовая книжка, стаж работы, деньги, пенсия
Выход на пенсию в Казахстане: список необходимых документов
Испания
Национальный траур объявили в Испании
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: