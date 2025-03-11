"Волки в правоохранительной шкуре" угрожают казахстанцам арестом

В Казахстане в последнее время участились случаи мошенничества с участием лжесотрудников органов юстиции. Так, мошенники звонят потенциальным жертвам и представляются государственными или частными судебными исполнителями, сообщает Zakon.kz.

Они требуют погасить задолженность, угрожая блокировкой банковских счетов и арестом имущества. Далее аферисты используют свои стандартные способы по отъему денежных средств у доверчивых и запуганных граждан.

Специалисты Telegram-канала AQPARAT SAQSHYSY, специализирующегося на разоблачении аферистов, настоятельно рекомендуют:

"Если вам поступил подозрительный звонок или сообщение, необходимо самостоятельно проверить информацию о задолженностях на официальных сайтах".

Для проверки сведений о наличии исполнительного производства нужно в поисковике интернет-браузера ввести "Автоматизированная информационная система органов исполнительного производства" или просто АИС ОИП.

Затем надо выбрать вкладку "Реестр должников и запретов" и ввести свой ИИН (или ФИО). Аналогичную проверку можно осуществить через мобильное приложение АИС ОИП.

Если вы являетесь должником, выйдет информация о вашей задолженности и контактные данные судебного исполнителя.

Если вы не являетесь должником, то оранжевым цветом выйдет надпись "По запросу ничего не найдено".

"И тогда не слушайте никого (судебных лжеисполнителей), ходите смело и спите спокойно. Ведь никто не сможет наложить арест на ваши счета и имущество до тех пор, пока вы действительно не задолжаете", – говорится в сообщении.

Кстати, такая проверка никогда не помешает перед выездом за рубеж, чтобы вас не остановили прямо перед посадкой.

Ранее мы рассказывали о новом виде обмана: теперь аферисты предлагают "легкие деньги" за просмотр контента.

Кроме того, в Казахстане мошенничество, связанное с фальшивыми судебными разбирательствами, становится все более распространенным. Специалисты дали важные рекомендации, которые могут помочь предотвратить аферу и сохранить личную безопасность.