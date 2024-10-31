Сколько иностранцев отбывают наказание в тюрьмах Казахстана

Заместитель Генерального прокурора Галымжан Койгелдиев на пленарном заседании Сената рассказал, граждане каких стран отбывают наказание в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Спикер отметил, что на сегодня в исправительных учреждениях страны отбывают наказание 1085 иностранцев.

"Больше всего из стран СНГ: из Узбекистана – 527, России – 234, Туркменистана, Таджикистана и Азербайджана. С 1998 года мы в рамках Московской конвенции проводим работу по этому направлению. При вашей поддержке в прошлом году с Узбекистаном мы ратифицировали двусторонний договор. У нас всего 24 договора есть такого рода (по экстрадиции. – Прим. ред.)", – рассказал Галымжан Койгелдиев.

Ранее депутаты Сената ратифицировали Договор между Республикой Казахстан и Социалистической Республикой Вьетнам о передаче осужденных лиц. Документ направлен на подпись главе государства.