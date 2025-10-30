#АЭС в Казахстане
Общество

Генпрокуратура рассказала, почему осужденные за рубежом отказываются возвращаться в Казахстан

Тюрьма, тюрьмы, места лишения свободы, зона, решетка, лишение свободы, заключенный, заключенные, заключение, колония, место заключения, места заключения, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2025 11:20 Фото: Zakon.kz
Заместитель генерального прокурора Галымжан Койгелдиев 30 октября 2025 года в Сенате рассказал, что сотни осужденных казахстанцев предпочитают отбывать срок за границей, передает корреспондент Zakon.kz.

Депутат Арман Утегулов отметил, что передача осужденного возможна только при его письменном согласии. И поинтересовался, как часто наши граждане, осужденные, например, в Марокко, отказываются возвращаться для дальнейшего отбытия наказания в Казахстан.

"Да, вы правильно говорите: как указано в соглашении, для того чтобы вернуть осужденное лицо в нашу страну, нужно его согласие. Если такого письменного согласия нет, то мы не можем его вернуть. 958 казахстанцев отбывают наказание за рубежом, более 700 из них – в РФ. Среди них есть лица, которые не хотят возвращаться, потому что их родственники живут там, и они предпочитают отбывать наказание на месте", – ответил заместитель генерального прокурора Галымжан Койгелдиев.

30 октября 2025 года депутаты Сената ратифицировали соглашение между Казахстаном и Королевством Марокко о выдаче преступников и сопутствующие документы.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
