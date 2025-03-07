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Право

Правила формирования Национального корпуса казахского языка разработали в РК

Учебник казахского языка, казахский язык , фото - Новости Zakon.kz от 07.03.2025 12:58 Фото: pixabay
Министерство науки и высшего образования разработало Правила формирования и ведения Национального корпуса казахского языка, сообщает Zakon.kz.

Национальный корпус казахского языка – информационно-справочная система, содержащая тексты во всех стилях и жанрах казахского языка, оснащенная системой поиска и другими средствами работы с текстом.

Правила устанавливают общие требования и процедуры для создания, пополнения, обработки, хранения и использования Национального корпуса казахского языка, который служит основой для научных, образовательных и практических исследований в области казахского языка и лингвистики.

Администратор Корпуса – Министерство науки и высшего образования РК. Работу по координации Корпуса ведет Институт языкознания имени А. Байтурсынова.

Формирование Корпуса начинается с тщательного сбора и отбора текстов, представляющих все аспекты его функционирования, – от письменных источников до устных материалов, которые отражают особенности языка, используемый в различных сферах и временных срезах.

Все материалы Корпуса должны соответствовать научным стандартам качества, имеют метаданные и источниковедческую информацию, проходят проверку на грамматические и орфографические ошибки, а также редактируются и упорядочиваются в соответствии с единой системой кодирования и классификации.

Корпус отражает разнообразие языковых практик, включая различные жанры, типы текстов, диалекты и стили, а также учитывает региональные и исторические особенности.

Все собранные тексты систематизируются и аннотируются по жанру, стилю, времени, источнику, по лексическим и грамматическим уровням.

Функции Корпуса:

  1. Метаразметка предоставляет информацию, которая подробно описывает текст и его характеристики, включая автора, название, жанр, источник, дату создания, целевую аудиторию, стиль, размер, формат, структурные особенности.
  2. Цифровая структура Корпуса обеспечивает систематизацию текстов в цифровом формате, что позволяет использовать современные инструменты автоматизированного анализа.
  3. Многофункциональность Корпуса позволяет использовать его в различных областях, включая лингвистические исследования, лексикографию, обучение языкам, компьютерную лингвистику и нейролингвистическое программирование.
  4. Прикладные задачи Корпуса позволяют автоматизировать обработку текстов, улучшать качество языковых моделей, разрабатывать эффективные инструменты для анализа текста, создания приложений для обучения языкам, машинного перевода и разработки искусственного интеллекта.

Структура Корпуса:

  • Корпус состоит из отдельных подкорпусов, каждый из которых охватывает конкретные направления.
  • Все подкорпусы соответствуют техническим, функциональным и операционным характеристикам основного Корпуса, установленным Институтом с согласования Администратора, обеспечивая единообразие, совместимость и безошибочную интеграцию в процессе эксплуатации.
  • Все тексты в Корпусе хранятся в унифицированных форматах, также обеспечивается интеграция API.
  • Текстовые данные охватывают широкий спектр жанров и стилей, включая научные работы, художественные произведения, публицистику, деловую документацию, разговорную речь и цифровые тексты.
  • Лексическая информация включает сведения о словах, их формах, значениях, сочетаемости и метаданные, такие как частотность, стилистика, синонимы, антонимы, с классификацией по частям речи и тематическим областям.
  • Грамматическая информация включает описание синтаксиса, морфологии и словообразования с разбором структуры предложений, частей речи, синтаксических связей и морфологических характеристик.
  • Стилистическая информация включает описание особенностей текста, различие между стилями, анализ языка в различных жанрах и классификацию текстов по категориям, таким как формальные и неформальные стили, жанры и их характерные черты.
  • В Корпусе имеется кросс-языковая привязка, включающая параллельные тексты, которая позволяет проводить исследования в области машинного перевода, контрастивной лингвистики и изучения влияния языковых контактов.
  • Каждый текст снабжается метаданными, включая идентификационные данные, библиографические данные, жанрово-стилистические характеристики, лингвистические данные, контекстуальные данные, технические данные и аннотативные данные.
  • Медиафайлы, сопровождающие текстовые данные, служат для анализа различных аспектов языка в контексте мультимодальной информации.
  • Интерфейс обеспечивает удобное взаимодействие пользователя с Корпусом для поиска, анализа и аннотирования данных.
  • Поисковая система позволяет пользователям искать и извлекать данные из Корпуса на основе различных критериев.
  • Официальная платформа Корпуса позволяет отслеживать количество словоупотреблений в Корпусе в реальном времени.
  • Структура данных позволяет добавлять в Корпус новые категории и компоненты по мере необходимости.

Как пояснили в МНВО, корпус будет непрерывно обновляться за счет добавления новых материалов, отражающих изменения в языке и актуальные достижения в различных областях, также расширяется с учётом изменений в языке, новых тенденций, а также появления новых жанров, стилей и направлений, что гарантирует его актуальность и соответствие языковым инновациям.

Ожидается, что Корпус будет общедоступным и будет служить основой для разработки лексикографических и грамматических проектов, научных и образовательных материалов, а также для создания программных продуктов.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 28 марта.

Ранее мы рассказали, что в Казахстане разработают профессиональный стандарт в области языковой политики.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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