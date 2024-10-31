Прогноз погоды на 1 ноября: ливни и снег ожидаются в Казахстане
Фото: pexels
Казахстанские синоптики предоставили прогноз погоды по республике на предстоящую пятницу, 1 ноября 2024 года, сообщает Zakon.kz.
Из него следует, что погода без осадков ожидается лишь на юге и юго-востоке Казахстана.
"С прохождением атмосферных фронтов на большей части Казахстана пройдут осадки (дождь, снег), на западе страны ожидается сильный дождь... По республике прогнозируются туманы, усиление ветра, гололед".РГП "Казгидромет"
Ранее синоптики рассказали о погоде в первые дни ноября-2024 в Астане, Алматы и Шымкенте.
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