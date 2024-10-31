Снег и тепло до 23 градусов: о погоде в первые дни ноября в Астане, Алматы и Шымкенте

Начало ноября 2024 года радует жителей трех крупнейших городов Казахстана. Несмотря на снег и сильный ветер в Астане воздух прогреется до 12 градусов. В Шымкенте же и вовсе будет плюс 23, сообщает Zakon.kz.

Также, как отметили в пресс-службе РГП "Казгидромет", в Алматы осадков не ожидается, воздух прогреется до 18 градусов.

Прогноз погоды по Астане

1 ноября: облачно, ночью и утром осадки (дождь, снег), туман. Днем порывы ветра достигнут 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0-2, днем 3-5 тепла.

2 ноября: облачно, ночью осадки (дождь, снег), днем дождь. Ожидается сильный ветер. Температура воздуха ночью 2-4, днем 5-7 тепла.

3 ноября: переменная облачность, ночью дождь. Днем порывы ветра достигнут 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 4-6, днем 10-12 тепла.

Прогноз погоды по Алматы

1 ноября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 3-5, днем 13-15 тепла.

2-3 ноября: переменная облачность, без осадков. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью 6-8, днем 16-18 тепла.

Прогноз погоды по Шымкенту

1 ноября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 2-4, днем 16-18 тепла.

2 ноября: переменная облачность, без осадков. Порывы ветра достигнут 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 6-8, днем 16-18 тепла.

3 ноября: переменная облачность, без осадков. Возможен сильный ветер. Температура воздуха ночью 6-8, днем 21-23 тепла.

Ранее синоптики уже сообщали, что несмотря на неустойчивый характер погоды по стране, ожидается повышение температуры. Подробнее прочитать прогноз на 31 октября – 2 ноября можно по этой ссылке.