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Ливни, снег и гололед: прогноз погоды в Казахстане на 23 октября

Ливни, снег и гололед: прогноз погоды в Казахстане на 23 октября, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2024 17:49 Фото: unsplash
Казахстанские синоптики предоставили прогноз погоды по стране на предстоящую среду, 23 октября 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что казахстанцам нужно подготовиться к смене погоды.

"С прохождением атмосферных фронтальных разделов, по Казахстану ожидаются дожди, в северных областях прогнозируются осадки (дождь, снег). На юге, юго-востоке страны прогнозируются сильные дожди".РГП "Казгидромет"

Также сообщается, что по Казахстану ожидаются туманы, усиление ветра, на северо-западе, севере, востоке – гололед, на севере – низовая метель.

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Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане в ноябре и декабре 2024 года, а также в январе, феврале и марте 2025-го.

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