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Общество

Прогноз погоды в Казахстане: где ожидается снег 10 января

Метель, снег, снегопад, зима, ветер, холод, мороз, заморозки, фото - Новости Zakon.kz от 09.01.2025 17:11 Фото: pexels
Казахстанские синоптики рассказали, какой будет погода по республике в предстоящую пятницу, 10 января 2025 года, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", с прохождением атмосферных фронтальных разделов на северо-западе, севере, востоке страны пройдет снег.

"На остальной территории Казахстана под влиянием поля высокого давления ожидается погода без осадков. По республике прогнозируется туман, на западе, северо-западе, юго-востоке – гололед, усиление ветра, на севере, востоке с метелью", – добавили в гидрометцентре.

Ранее синоптики предоставили консультативный прогноз погоды по Казахстану на январь 2025 года. По их данным, в первой декаде месяца в стране погоду будут формировать атлантические циклоны, что обусловит ее неустойчивый характер.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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