Прогноз погоды в Казахстане: где ожидается снег 10 января

Казахстанские синоптики рассказали, какой будет погода по республике в предстоящую пятницу, 10 января 2025 года, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", с прохождением атмосферных фронтальных разделов на северо-западе, севере, востоке страны пройдет снег.

"На остальной территории Казахстана под влиянием поля высокого давления ожидается погода без осадков. По республике прогнозируется туман, на западе, северо-западе, юго-востоке – гололед, усиление ветра, на севере, востоке с метелью", – добавили в гидрометцентре.

Ранее синоптики предоставили консультативный прогноз погоды по Казахстану на январь 2025 года. По их данным, в первой декаде месяца в стране погоду будут формировать атлантические циклоны, что обусловит ее неустойчивый характер.