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Почему сложно создать суперкомпьютер в Казахстане, рассказал глава МЦРИАП

Интернет, сеть, цифровизация, цифровые технологии, digital, фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2024 18:45 Фото: freepik
Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев в Сенате 31 октября 2024 года заявил, что создание суперкомпьютера – задача не простая, сообщает Zakon.kz.

 Жаслан Мадиев отметил, что технология по созданию суперкомпьютера – сложная.

"Получить ее не так легко. Экспортный режим, особенно в США, стал более жестким, и для некоторых стран требуется получение экспортной лицензии на покупку таких чипов. Казахстан входит в эту категорию, поэтому ведутся переговоры, и мы активно занимаемся этим вопросом", – пояснил министр.

По его словам, технологии актуальны и их можно использовать во всех отраслях экономики.

"Потребности будут только увеличиваться, поэтому мы активно работаем над созданием суперкомпьютерных мощностей, ведем переговоры с различными компаниями, привлекаем частный сектор и помогаем в финансировании для строительства дата-центров и расширения вычислительных мощностей", – резюмировал глава МЦРИАП.

31 октября 2024 года Жаслан Мадиев рассказал, когда медицинские данные казахстанцев будут защищены так же, как и персональные. 

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