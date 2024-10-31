Почему сложно создать суперкомпьютер в Казахстане, рассказал глава МЦРИАП

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев в Сенате 31 октября 2024 года заявил, что создание суперкомпьютера – задача не простая, сообщает Zakon.kz.

Жаслан Мадиев отметил, что технология по созданию суперкомпьютера – сложная.

"Получить ее не так легко. Экспортный режим, особенно в США, стал более жестким, и для некоторых стран требуется получение экспортной лицензии на покупку таких чипов. Казахстан входит в эту категорию, поэтому ведутся переговоры, и мы активно занимаемся этим вопросом", – пояснил министр.

По его словам, технологии актуальны и их можно использовать во всех отраслях экономики.

"Потребности будут только увеличиваться, поэтому мы активно работаем над созданием суперкомпьютерных мощностей, ведем переговоры с различными компаниями, привлекаем частный сектор и помогаем в финансировании для строительства дата-центров и расширения вычислительных мощностей", – резюмировал глава МЦРИАП.

31 октября 2024 года Жаслан Мадиев рассказал, когда медицинские данные казахстанцев будут защищены так же, как и персональные.