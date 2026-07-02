Убил жену на глазах у 12-летней дочери: в Атырау вынесли приговор по делу об убийстве учительницы

За убийство учительницы на глазах у дочери жителя Атырау приговорили к 15 годам лишения свободы, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Атырауской области вынес приговор 63-летнему жителю города, признанному виновным в убийстве своей 58-летней супруги – учительницы начальных классов школы-лицея имени Ж. Каражигитовой.

Как установил суд, на протяжении длительного времени между супругами происходили конфликты на почве ревности и взаимного недоверия. Мужчина необоснованно ревновал супругу, установил в квартире видеокамеру и отслеживал ее местонахождение через мобильное приложение.

В день трагедии между супругами вновь произошла ссора. После конфликта женщина легла спать рядом с их 12-летней дочерью. Около двух часов ночи подсудимый взял на кухне нож, вошел в комнату и нанес супруге множественные ножевые ранения. Несмотря на крики дочери, умолявшей отца остановиться, он продолжил наносить удары, в том числе в область живота. От полученных 11 ножевых ранений потерпевшая скончалась на месте.

В суде несовершеннолетняя дочь, ставшая очевидцем убийства, подробно рассказала о произошедшем. По ее словам, после нападения отец произнес "все кончено, не плачь", затем смыл кровь с рук и ножа, переоделся, принял душ и лишь после просьбы дочери вызвал полицию и скорую помощь, осознавая, что супруга уже мертва.

В ходе судебного разбирательства также были исследованы показания соседки погибшей. Она сообщила, что женщина неоднократно рассказывала ей о постоянных угрозах со стороны мужа. Опасаясь за свою жизнь, потерпевшая однажды призналась, что боится быть убитой супругом, и на случай трагедии передала соседке ключи от своей квартиры.

Подсудимый полностью признал свою вину и заявил в суде, что ревность и обида ни к чему хорошему не приводят.

Суд признал мужчину виновным в убийстве, совершенном с особой жестокостью, поскольку преступление было совершено в присутствии малолетней дочери, ставшей свидетелем гибели собственной матери.

При назначении наказания суд учел смягчающие обстоятельства: пожилой возраст подсудимого, его пенсионный статус, состояние здоровья, полное признание вины и искреннее раскаяние. Вместе с тем суд принял во внимание характер и тяжесть совершенного преступления, а также то, что убийство было совершено на глазах у несовершеннолетней дочери.

Ранее мы писали, что трагедия произошла в ночь на 16 марта 2026 года.