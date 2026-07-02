#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+25°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+25°
$
485.95
565.74
6.83
Общество

Убил жену на глазах у 12-летней дочери: в Атырау вынесли приговор по делу об убийстве учительницы

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон, законы, законодательство, судебная система , фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2026 13:56 Фото: Zakon.kz
За убийство учительницы на глазах у дочери жителя Атырау приговорили к 15 годам лишения свободы, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Атырауской области вынес приговор 63-летнему жителю города, признанному виновным в убийстве своей 58-летней супруги – учительницы начальных классов школы-лицея имени Ж. Каражигитовой.

Как установил суд, на протяжении длительного времени между супругами происходили конфликты на почве ревности и взаимного недоверия. Мужчина необоснованно ревновал супругу, установил в квартире видеокамеру и отслеживал ее местонахождение через мобильное приложение.

В день трагедии между супругами вновь произошла ссора. После конфликта женщина легла спать рядом с их 12-летней дочерью. Около двух часов ночи подсудимый взял на кухне нож, вошел в комнату и нанес супруге множественные ножевые ранения. Несмотря на крики дочери, умолявшей отца остановиться, он продолжил наносить удары, в том числе в область живота. От полученных 11 ножевых ранений потерпевшая скончалась на месте.

В суде несовершеннолетняя дочь, ставшая очевидцем убийства, подробно рассказала о произошедшем. По ее словам, после нападения отец произнес "все кончено, не плачь", затем смыл кровь с рук и ножа, переоделся, принял душ и лишь после просьбы дочери вызвал полицию и скорую помощь, осознавая, что супруга уже мертва.

В ходе судебного разбирательства также были исследованы показания соседки погибшей. Она сообщила, что женщина неоднократно рассказывала ей о постоянных угрозах со стороны мужа. Опасаясь за свою жизнь, потерпевшая однажды призналась, что боится быть убитой супругом, и на случай трагедии передала соседке ключи от своей квартиры.

Подсудимый полностью признал свою вину и заявил в суде, что ревность и обида ни к чему хорошему не приводят.

Суд признал мужчину виновным в убийстве, совершенном с особой жестокостью, поскольку преступление было совершено в присутствии малолетней дочери, ставшей свидетелем гибели собственной матери.

При назначении наказания суд учел смягчающие обстоятельства: пожилой возраст подсудимого, его пенсионный статус, состояние здоровья, полное признание вины и искреннее раскаяние. Вместе с тем суд принял во внимание характер и тяжесть совершенного преступления, а также то, что убийство было совершено на глазах у несовершеннолетней дочери.

Ранее мы писали, что трагедия произошла в ночь на 16 марта 2026 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Динара Канбетова
Динара Канбетова
Читайте также
В Павлодаре насильника-отца приговорили к 20 годам лишения свободы
12:03, 01 ноября 2024
В Павлодаре в ожидании приговора за изнасилование собственной дочери мужчина выколол себе глаз
в Атырау начался суд по делу об убийстве учительницы
22:58, 22 мая 2026
Шокирующее убийство учительницы в Атырау: дело дошло до суда
Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, судебный процесс, зачитывание приговора, судебная система, уголовный кодекс РК
17:34, 07 августа 2025
Вынесен приговор казахстанцу, который убил беременную супругу
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Досжан Жумахан
13:50, Сегодня
Три боксёра из Казахстана выиграли топ-турнир, но МОК оставил их без юношеской Олимпиады
&quot;Иртыш&quot; выбрал вратаря Мухаммеджана Сейсена главной трансферной целью
13:37, Сегодня
"Иртыш" выбрал вратаря Мухаммеджана Сейсена главной трансферной целью
Жанна Сыроешкина
13:23, Сегодня
Волейболистка сборной Казахстана подписала контракт с самым титулованным клубом Чехии
От спасителя сборной до королевы шахмат: шесть главных спортсменов Казахстана в июне-2026
13:20, Сегодня
От спасителя сборной до королевы шахмат: шесть главных спортсменов Казахстана в июне-2026
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: