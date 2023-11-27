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Законодательство РК

В изнасиловании собственной дочери подозревают жителя Павлодарской области

Подозреваемого в изнасиловании родной дочери разыскивают в Павлодарской области Фото: pixabay
Полиция Павлодарской области разыскивает жителя региона по подозрению в изнасиловании собственной дочери. По версии следствия, мужчина совершал преступные действия в течение почти двух лет, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Pavlodarnews.kz со ссылкой на ДП Павлодарской области, полиция региона объявила в розыск мужчину, подозреваемого в изнасиловании родной дочери. По всей области и стране разослали ориентировки на разыскиваемого.

"Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по задержанию мужчины, подозреваемого в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении своей дочери", – говорится в комментарии ДП Павлодарской области, который приводит региональное издание.

С информацией о преступлении в полицию обратилась мать девочки. По словам потерпевшей, отец подвергал ее насилию с мая 2020-го по февраль 2022 года. Ранее семья в полицию не обращалась.

Идет досудебное расследование по ч. 4 ст. 121 УК РК, назначены экспертизы.

Ранее в Жетысуской области задержали подозреваемого в изнасиловании 14-летнего подростка.

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