Как воют шакалы: уникальные кадры сняли на Чарыне
В Чарынском государственном национальном природном парке на видео попали "переговаривающиеся" шакалы, сообщает Zakon.kz.
Диких хищников запечатлела фотоловушка.
"Этот хищник играет важную роль в поддержании природного баланса в экосистеме. Он выполняет функцию биорегулятора, утилизируя падаль и регулируя численность мелких животных и птиц. Шакал (Canis aureus) – средних размеров хищник. Чаще передвигается стайками, питается как растительной пищей, так и мелкими животными", – рассказали в нацпарке.
Ранее сотрудники парка "Чарын" поделились кадрами с редким хищником – каменной куницей, занесенной в Красную книгу Казахстана.
