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Минобороны изучает "мертвые зоны" в воинских частях

Армия, отряд, военный учения, служба, солдаты, фото - Новости Zakon.kz от 01.11.2024 16:05 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Вице-министр обороны Дархан Ахмедиев 1 ноября 2024 года на брифинге в СЦК озвучил, как планируется бороться с дедовщиной в воинских частях Казахстана, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, сейчас изучаются мертвые зоны – те, что не попадают в объективы камер в воинских частях.

"Есть документ, который этот вопрос регулирует. Мы проводим воспитательно-идеологическую работу совместно с Управлением военной полиции, чтобы определить, какие зоны должны быть охвачены камерами. Будем вносить изменения в этот приказ, он будет спущен в войска, чтобы они привели свои помещения в соответствие с этими нормами. Мы децентрализовали закуп и оснащение видеокамерами и техническими средствами охраны в целом", – сказал Дархан Ахмедиев.

Он подчеркнул, что воинская часть может самостоятельно, независимо от вышестоящего органа, закупать и модернизировать свою инфраструктуру.

"Вы сами понимаете, что в кабинки (туалетов. – Прим. ред.) никто камеры устанавливать не будет. Но в проходе предполагается, что камеры будут. Искусственный интеллект мы сейчас внедряем для изучения видеопотоков. При нахождении в одном месте военнослужащих аномально длительное время или при скоплении людей, входе в эти помещения 2-3 и более человек одновременно и при их отсутствии определенное время система будет давать сигнал как дежурному части, так и в вышестоящие органы. И параллельно выводится видео для представителей военной полиции. Таким образом будем закрывать эти пробелы", – озвучил Дархан Ахмедиев.

На вопрос о том, когда ведомство сможет гарантировать безопасность солдат в воинских частях, он ответил, что ежедневно над этим работают.

9 октября 2024 года заместитель министра обороны РК Дархан Ахмедиев рассказал, что в казахстанской армии внедрят систему с применением искусственного интеллекта, чтобы следить за безопасностью в воинских частях.

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