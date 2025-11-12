#АЭС в Казахстане
Общество

Когда в казахстанских воинских частях установят дополнительные видеокамеры

Военная служба, военнослужащие, военнослужащий, военные, военный, армия, солдаты, солдат, вооруженные силы, военные учения, военно-морские силы Республики Казахстан, военно-морские силы РК, ВМС РК, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2025 14:08 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Вице-министр обороны Дархан Ахмедиев 12 ноября 2025 года в кулуарах Мажилиса рассказал о работе по установке дополнительных камер в воинских частях страны, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, есть так называемые "слепые зоны", где не установлено видеонаблюдение.

"Мы знаем, где и какие слепые зоны остались. Есть приказ, который регулирует – где должны быть установлены камеры. Сейчас мы "перелопатили" этот приказ, посмотрели. Одна воинская часть отличается от другой. В каждой из них надо детально разбираться. Разобрались, сделали, поняли, где есть мертвые зоны", – сказал Ахмедиев.

По его словам, в этот приказ внесены соответствующие изменения, которые позволят, чтобы видеокамеры находились в "слепых зонах".

"Мы готовы инфраструктурно и технически. Решение готово. Остается только решить финансовые вопросы. Надеюсь, в следующем году закупят", – добавил вице-министр.

Ранее Ахмедиев прокомментировал задержание матерей солдат, погибших в мирное время.

Азамат Сыздыкбаев
