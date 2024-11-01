О погоде в Астане и Алматы на выходные: до 20 градусов тепла и снег
Фото: пресс-служба акимата Алматы
Казахстанцев ждут долгожданные выходные. Какой будет погода в трех крупнейших городах страны со 2 по 4 ноября 2024 года, рассказали синоптики. По информации специалистов, в Алматы и Шымкенте осадков не ожидается. В Астане же прогнозируют снег и сильный ветер, сообщает Zakon.kz.
Прогноз погоды в Астане
- 2 ноября: переменная облачность, временами осадки (дождь, снег). Ночью и утром – туман. Днем порывы ветра достигнут 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0+2°, днем +3+5°.
- 3 ноября: переменная облачность, ночью дождь. Ветер юго-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°, днем +11+13°.
- 4 ноября: переменная облачность, ночью осадки (дождь, снег), днем дождь, временами сильный дождь, гололед. Сильный ветер. Температура воздуха ночью +3+5°, днем +6+8°.
Прогноз погоды в Алматы
- 2 ноября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +5+7°, днем +15+17°.
- 3 ноября: переменная облачность, без осадков. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью +6+8°, днем +17+19°.
- 4 ноября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +8+10°, днем +18+20°.
Прогноз погоды в Шымкенте
- 2 ноября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +6+8°, днем +18+20°.
- 3 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°, днем +23+25°.
- 4 ноября: переменная облачность, днем дождь, в конце дня сильный дождь. Днем порывы ветра достигнут 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +8+10°, днем +19+21°.
Ранее метеорологи предоставили прогноз по всей стране. Его можно прочитать по этой ссылке.
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