Снег и потепление до 7°С: о погоде в Астане, Алматы и Шымкенте

Фото: pexels

Синоптики РГП "Казгидромет" рассказали о погоде с 28 по 30 января в трех крупнейших городах страны. Если в Алматы и Шымкенте специалисты прогнозируют существенное потепление, то в Астане погода остается без изменений. В столице ожидаются снег и сильный ветер, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане 28 января: переменная облачность, во второй половине дня небольшой снег. Днем порывы ветра достигнут 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 19-21, днем 8-10 мороза.

переменная облачность, во второй половине дня небольшой снег. Днем порывы ветра достигнут 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 19-21, днем 8-10 мороза. 29 января: переменная облачность, временами снег, низовая метель. Временами порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 8-10, днем 2-4 мороза.

переменная облачность, временами снег, низовая метель. Временами порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 8-10, днем 2-4 мороза. 30 января: переменная облачность, временами снег, низовая метель. Ожидается сильный ветер. Температура воздуха ночью и днем 5-7 мороза. Прогноз погоды по Алматы 28 января: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 5-7 мороза, днем 3-5 тепла.

переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 5-7 мороза, днем 3-5 тепла. 29 января: переменная облачность, без осадков. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью 5-7 мороза, днем около 0 градусов.

переменная облачность, без осадков. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью 5-7 мороза, днем около 0 градусов. 30 января: переменная облачность, ночью снег, днем осадки (дождь, снег). На дорогах гололедица. Порывы ветра достигнут 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3-5 мороза, днем около 0 градусов. Прогноз погоды по Шымкенту 28 января: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 2-4 мороза, днем 5-7 тепла.

переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 2-4 мороза, днем 5-7 тепла. 29 января: переменная облачность, днем осадки (дождь, снег), гололед. Днем порывы ветра поднимутся до 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3-5 мороза, днем 0-2 тепла.

переменная облачность, днем осадки (дождь, снег), гололед. Днем порывы ветра поднимутся до 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3-5 мороза, днем 0-2 тепла. 30 января: переменная облачность, ночью снег, днем осадки (дождь, снег), гололед. Днем ожидается сильный ветер: 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5-7, днем 0-2 мороза. Ранее уже сообщалось, что по всей стране в ближайшие три дня ожидаются мокрый снег, дождь и метель.



Поделиться новостью