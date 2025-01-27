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Общество

Снег и потепление до 7°С: о погоде в Астане, Алматы и Шымкенте

Снег и потепление до 7°С тепла: о погоде в Астане, Алматы и Шымкенте, фото - Новости Zakon.kz от 27.01.2025 15:39 Фото: pexels
Синоптики РГП "Казгидромет" рассказали о погоде с 28 по 30 января в трех крупнейших городах страны. Если в Алматы и Шымкенте специалисты прогнозируют существенное потепление, то в Астане погода остается без изменений. В столице ожидаются снег и сильный ветер, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане

  • 28 января: переменная облачность, во второй половине дня небольшой снег. Днем порывы ветра достигнут 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 19-21, днем 8-10 мороза.
  • 29 января: переменная облачность, временами снег, низовая метель. Временами порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 8-10, днем 2-4 мороза.
  • 30 января: переменная облачность, временами снег, низовая метель. Ожидается сильный ветер. Температура воздуха ночью и днем 5-7 мороза.

Прогноз погоды по Алматы

  • 28 января: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 5-7 мороза, днем 3-5 тепла.
  • 29 января: переменная облачность, без осадков. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью 5-7 мороза, днем около 0 градусов.
  • 30 января: переменная облачность, ночью снег, днем осадки (дождь, снег). На дорогах гололедица. Порывы ветра достигнут 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3-5 мороза, днем около 0 градусов.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 28 января: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 2-4 мороза, днем 5-7 тепла.
  • 29 января: переменная облачность, днем осадки (дождь, снег), гололед. Днем порывы ветра поднимутся до 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3-5 мороза, днем 0-2 тепла.
  • 30 января: переменная облачность, ночью снег, днем осадки (дождь, снег), гололед. Днем ожидается сильный ветер: 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5-7, днем 0-2 мороза.

Ранее уже сообщалось, что по всей стране в ближайшие три дня ожидаются мокрый снег, дождь и метель.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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